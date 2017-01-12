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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 14:38 BJT

台湾债市：指标五年券106/2殖利率收跌至一周新低，受美债偏多带动

* 五年券106/2发行前交易殖利率收跌近日低
    * 受亚洲盘美债指标10年券殖利率续跌带动
    * 106/2殖利率明日主要区间料在0.78-0.83%

    路透台北1月12日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周四收跌至一周低位，并创
发行前交易期间次低。交易员认为，受今日亚洲盘美国指标10年公债殖利率续跌所带动，106/2殖利率趋跌探
向0.80%关卡，略有提振轧空气氛，明日料续在低档区间偏多整理。
    
    他们指出，至周三106/2期公债空单量持续缓步垫高至84.5亿台币，已达到该券总发行量250亿台币三分之
一的满足点，若今日空单量续增的话，可能将助涨跌势，且近期外资汇入也畅旺短券端买气，短线暂由多方略
胜一筹。
    
    今日106/2殖利率收近日低，并创一周新低，前低为1月5日的0.8020%。
    
    〞亚洲盘美债殖利率又下，让台债有一些轧空压力在。〞一大型银行交易员说。 
   
    另位外银交易员也称，受美债引领，两年期、五年期及10年期指标券殖利率同步走跌，不过两年券106/1
及五年券106/2殖利率联袂收跌逾3个基点，反观10年券105/11殖利率跌幅较小，显示追价买盘操作仍偏谨慎，
料后续主流券殖利率跌幅不致太大。
    
    交易员预估明天106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.78-0.83%；105/11公债殖利率料在1.13-1.17。
    
    美国公债收益率周三下跌，指标美债收益率短暂触及一个月最低，今日10年期公债标售吸引了强劲需求，
美国候任总统特 朗普的讲话引发对避险公债的买需。10年期美债 收益率收低报2.37%，盘中低见2
.329%，为11月30日来最低。 
     
      收盘价                  涨跌幅     报价(%)             区间(%)      成交值
  年    期别                  (基点)                                    (亿台币)
  期                                                                  
   2   106/1                   -3.52      0.5608     *0.5608-0.5900%         7.0
   5   106/2                   -3.27      0.8050      0.8020-0.8303%       201.5
  10  105/11                   -1.55      1.1500      1.1500-1.1550%         5.5
    注*表该券发行前交易以来新低。
    
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选             
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选            
 30  105/10                 没有成
                                交
 20   105/9                 没有成
                                交
 10  105/11                1.1500%
  5  105/13                0.8235%
  3   105/1                 没有成
                                交
  2   106/1                0.5608%
 (完) 

 (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)
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