台湾债市：指标五年券106/2殖利率收跌至一周新低，受美债偏多带动

* 五年券106/2发行前交易殖利率收跌近日低 * 受亚洲盘美债指标10年券殖利率续跌带动 * 106/2殖利率明日主要区间料在0.78-0.83% 路透台北1月12日 - 台湾指标五年公债106/2发行前交易殖利率 周四收跌至一周低位，并创 发行前交易期间次低。交易员认为，受今日亚洲盘美国指标10年公债殖利率续跌所带动，106/2殖利率趋跌探 向0.80%关卡，略有提振轧空气氛，明日料续在低档区间偏多整理。 他们指出，至周三106/2期公债空单量持续缓步垫高至84.5亿台币，已达到该券总发行量250亿台币三分之 一的满足点，若今日空单量续增的话，可能将助涨跌势，且近期外资汇入也畅旺短券端买气，短线暂由多方略 胜一筹。 今日106/2殖利率收近日低，并创一周新低，前低为1月5日的0.8020%。 〞亚洲盘美债殖利率又下，让台债有一些轧空压力在。〞一大型银行交易员说。 另位外银交易员也称，受美债引领，两年期、五年期及10年期指标券殖利率同步走跌，不过两年券106/1 及五年券106/2殖利率联袂收跌逾3个基点，反观10年券105/11殖利率跌幅较小，显示追价买盘操作仍偏谨慎， 料后续主流券殖利率跌幅不致太大。 交易员预估明天106/2期公债发行前交易殖利率暂看0.78-0.83%；105/11公债殖利率料在1.13-1.17。 美国公债收益率周三下跌，指标美债收益率短暂触及一个月最低，今日10年期公债标售吸引了强劲需求， 美国候任总统特 朗普的讲话引发对避险公债的买需。10年期美债 收益率收低报2.37%，盘中低见2 .329%，为11月30日来最低。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 2 106/1 -3.52 0.5608 *0.5608-0.5900% 7.0 5 106/2 -3.27 0.8050 0.8020-0.8303% 201.5 10 105/11 -1.55 1.1500 1.1500-1.1550% 5.5 注*表该券发行前交易以来新低。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成 交 20 105/9 没有成 交 10 105/11 1.1500% 5 105/13 0.8235% 3 105/1 没有成 交 2 106/1 0.5608% (完) (记者 詹静宜； 审校 杨淑祯)