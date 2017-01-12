澳洲股市：小幅收跌，医疗保健类股下跌抵消基础材料及能源股涨幅

路透1月12日 - 澳洲股市周四逆转走势小幅收跌，因医疗保健类股追随美国同业跌势，归咎于此前美国总统当选人特朗普就该行业发表的评论，抵消了基础材料及能源类股的涨幅。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收跌0.1%或4.58点至5,766.9点。逆转盘中稍早涨势。前一交易日收高0.2%。

医疗保健类股受创严重，因特朗普宣称，制药公司对药品收取高价是“未受到惩罚的谋杀”，该言论打击了美国同业类股。

业内巨头CSL Ltd 跌2.8%，Mayne Pharma 跌4%。两家公司对美国的曝险均较高。

不过由于在特朗普记者会后美元走软，受此支撑，基础材料及能源类股仍表现出韧性，才得以使市场保持合理持稳。

矿业巨头力拓 、必和必拓 和Fortescue Metals 涨幅在1-1.3%之间。

力拓和Fortescue也是连续第三个交易日收高，而油气开发商Woodside Petroleum 和Santos 各收高1%左右。(完)