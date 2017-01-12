澳洲股市：小幅收跌，医疗保健类股下跌抵消基础材料及能源股涨幅

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透1月12日 - 澳洲股市周四逆转走势小幅收跌，因医疗保健类股追随美国同业跌势，归咎于此前美国总统当选人特朗普就该行业发表的评论，抵消了基础材料及能源类股的涨幅。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收跌0.1%或4.58点至5,766.9点。逆转盘中稍早涨势。前一交易日收高0.2%。
医疗保健类股受创严重，因特朗普宣称，制药公司对药品收取高价是“未受到惩罚的谋杀”，该言论打击了美国同业类股。
业内巨头CSL Ltd 跌2.8%，Mayne Pharma 跌4%。两家公司对美国的曝险均较高。
不过由于在特朗普记者会后美元走软，受此支撑，基础材料及能源类股仍表现出韧性，才得以使市场保持合理持稳。
矿业巨头力拓 、必和必拓 和Fortescue Metals 涨幅在1-1.3%之间。
力拓和Fortescue也是连续第三个交易日收高，而油气开发商Woodside Petroleum 和Santos 各收高1%左右。(完)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日