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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 14:59 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元随美债收益率走低而下跌

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* 美元兑日圆跌0.75%，欧元兑美元涨0.26%，澳元兑美元涨0.4%，新西兰元兑美元涨0.4%

* 美元兑人民币跌0.35%，美元兑离岸人民币涨0.05%，美元兑韩元跌0.98%，美元兑马币(林吉特)跌0.22%

* 日经指数跌1.19%，沪综指跌0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.52%，美国10年期公债收益率报2.33%，30年期公债收益率报2.92%

* 特朗普在记者会上指责美国情报机构

* 墨西哥总统培尼亚称，墨西哥将寻求就贸易、安全和移民等问题，与美国即将上任的特朗普政府进行谈判

* 图表：tmsnrt.rs/2eaw4hx (完)

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