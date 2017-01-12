《汇市简讯》欧洲盘初：美元随美债收益率走低而下跌

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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* 美元兑日圆跌0.75%，欧元兑美元涨0.26%，澳元兑美元涨0.4%，新西兰元兑美元涨0.4%
* 美元兑人民币跌0.35%，美元兑离岸人民币涨0.05%，美元兑韩元跌0.98%，美元兑马币(林吉特)跌0.22%
* 日经指数跌1.19%，沪综指跌0.47%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 涨0.52%，美国10年期公债收益率报2.33%，30年期公债收益率报2.92%
* 特朗普在记者会上指责美国情报机构
* 墨西哥总统培尼亚称，墨西哥将寻求就贸易、安全和移民等问题，与美国即将上任的特朗普政府进行谈判
* 图表：tmsnrt.rs/2eaw4hx (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 艾茂林)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日