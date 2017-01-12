中国保险：去年全国保费收入3.1万亿元，今年将从严从实加强监管--保监会

标题新闻：曼彻斯特攻击案发生四日之前，英国自杀炸弹客人在德国-Sky News引述德国情报机构
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路透北京1月12日 - 中国保监会主席项俊波周四表示，全国保费收入从2011年的1.4万亿元人民币增长到2016年的3.1万亿元，年均增长16.8%；行业净资产从2011年的5,566亿元增加到2016年11月底的1.76万亿元。
他在全国保险监管工作会议上并称，2017年将坚持“保险业姓保、保监会姓监”，从严从实加强监管履责，把防控风险放到更加重要的位置，坚决守住不发生系统性风险底线。
此外，今年将重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。
“对于触碰风险红线的，要坚持露头就打，出手要快、下手要狠，确保把风险消灭在萌芽状态。”保监会新闻稿援引他称，“要增强同风险赛跑的意识，跑在风险前面，瞄准要害、果断处置，确保不发生系统性风险。”
数据并显示，偿付能力不达标保险公司从2011年的5家减少到2016年三季度末的3家。
2015年全国保费收入为2.4万亿元，同比增长20%。（完） (发稿 马蓉；审校 曾祥进)
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日
路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。