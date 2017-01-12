中国保险：去年全国保费收入3.1万亿元，今年将从严从实加强监管--保监会

路透北京1月12日 - 中国保监会主席项俊波周四表示，全国保费收入从2011年的1.4万亿元人民币增长到2016年的3.1万亿元，年均增长16.8%；行业净资产从2011年的5,566亿元增加到2016年11月底的1.76万亿元。

他在全国保险监管工作会议上并称，2017年将坚持“保险业姓保、保监会姓监”，从严从实加强监管履责，把防控风险放到更加重要的位置，坚决守住不发生系统性风险底线。

此外，今年将重点围绕公司治理、保险产品和资金运用三个关键领域，下决心处置潜在风险点。

“对于触碰风险红线的，要坚持露头就打，出手要快、下手要狠，确保把风险消灭在萌芽状态。”保监会新闻稿援引他称，“要增强同风险赛跑的意识，跑在风险前面，瞄准要害、果断处置，确保不发生系统性风险。”

数据并显示，偿付能力不达标保险公司从2011年的5家减少到2016年三季度末的3家。