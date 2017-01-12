台湾金融：金管会鼓励寿险及四大基金投资台股ETF，并引资入公共建设

路透台北1月12日 - 台湾金管会主委李瑞仓周四称，将扩大资本市场规模，提升股市动能，鼓励寿险及四大基金等中长期资金投资台股ETF(指数股票型基金)，并配合财政部推动当冲证交税率降至千分之1.5。

他在新春记者会并指出，将导引资金投入产业发展与公共建设。

台湾行政院去年底曾表示，为提振台股交易动能，拟将当冲的证交税减半征收为千分之1.5，修法后可望实施。

两岸金融方面，李瑞仓表示，将在现有机制与法规基础下，持续与陆方监理机关进行交流，支持业者在风险可控管下发展业务。