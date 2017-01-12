《中国上海证交所A+B股股价对比表》--1月12日

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透1月12日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:39时,1美元=6.91 1人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 9.43 0.773 1.77 市北高新 21.1 1.127 2.71 大众交通 6.47 0.716 1.31 永生投资 14.13 1.617 1.26 老凤祥 39.96 3.465 1.67 S中纺机 10.52 0.527 2.89 鼎立股份 12.13 0.8 2.19 氯碱化工 14.29 0.791 2.61 双钱股份 13.03 1 1.89 海立股份 14.16 0.832 2.46 浦东金桥 18.48 1.473 1.82 外高桥 19.77 1.662 1.72 ST联华 10.55 1.114 1.37 锦江投资 23.13 1.486 2.25 中路股份 31.6 2.184 2.09 金山开发 30.56 1.059 4.18 海欣股份 12.35 0.8 2.23 耀皮玻璃 8.04 0.716 1.62 大江股份 9.44 0.672 2.03 上柴股份 15.22 0.847 2.60 丹化科技 7.75 0.584 1.92 上海三毛 19.97 1.39 2.08 友谊股份 14.83 1.419 1.51 上工申贝 18.24 1.134 2.33 上海机电 19.91 2.178 1.32 宝信软件 17.86 1.573 1.64 上海物贸 19.51 1.158 2.44 自仪股份 20.4 1.441 2.05 上海普天 35.85 1.458 3.56 陆家嘴 21.73 1.449 2.17 华新水泥 7.74 0.689 1.63 锦江股份 29.34 2.135 1.99 鄂尔多斯 10.1 0.996 1.47 华电能源 5.06 0.501 1.46 SST天海 7.97 0.594 1.94 大名城 8.32 0.779 1.55 东方通信 8.48 0.719 1.71 黄山旅游 15.89 1.351 1.70 开开实业 19.07 1.363 2.02 海南航空 3.29 0.617 0.77 ST轻骑 9.86 0.604 2.36 振华重工 5.03 0.502 1.45 锦州港 4.23 0.527 1.16 九龙山 6.21 0.6 1.50 凌云股份 15.11 1.144 1.91 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日