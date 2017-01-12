《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月12日

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透1月12日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:40时,1港元=0.89122人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.44 8.12 2.55 南玻 11.70 6.07 2.16 深康佳 4.64 2.84 1.83 ST中华 12.75 5.12 2.79 ST中冠 9.87 4.13 2.68 深深宝 16.22 7.05 2.58 深华发 21.12 6.76 3.51 深赤湾 18.51 12.31 1.69 特力 55.07 12.81 4.82 飞亚达 14.83 7.52 2.21 一致药业 68.17 45.80 1.67 深深房 11.17 5.72 2.19 ST盛润 8.30 6.46 1.44 深南电 10.84 5.25 2.32 深纺织 16.23 7.64 2.38 方大集团 14.88 7.46 2.24 深国商 13.97 5.13 3.06 深赛格 11.02 4.91 2.52 宝石 11.04 6.06 2.04 小天鹅 33.40 24.23 1.55 粤高速 7.10 5.01 1.59 晨鸣纸业 10.99 7.88 1.56 ST珠江 11.33 5.72 2.22 美菱电器 6.68 4.42 1.70 大冷股份 10.99 6.08 2.03 粤电力 5.48 3.65 1.68 佛山照明 9.97 6.19 1.81 江铃汽车 28.65 19.05 1.69 沙隆达 15.28 7.11 2.41 苏常柴 9.76 4.86 2.25 威孚高科 22.50 18.65 1.35 古井贡酒 45.39 29.43 1.73 ST东海 14.80 7.05 2.36 长安汽车 15.15 10.73 1.58 京东方 3.30 2.37 1.56 鲁泰 12.29 9.44 1.46 本钢板材 5.51 2.78 2.22 张裕 35.70 20.22 1.98 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。（完） 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日 程表 香港股市报导 香港已公布新股发行上市日 程表 美国股市报导 中国新股新闻 台湾股市报导 香港新股新闻 中国新闻 中国股市观察 香港新闻 香港股市观察 台湾新闻 中国个股业绩 报摘
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日