台湾金融：金管会研议近期放宽海外店头市场非筹资型存托凭证以吸引外资

路透台北1月12日 - 台湾金管会证期局局长王咏心周四称，研议放宽海外店头市场非筹资型存托凭证(Level 1 ADR)，以利市值较小的上柜公司能以发行Level 1 ADR方式吸引外国投资人投资，近期将推动实施。

王咏心今日在新春记者会上并指出，已请柜买中新研议放宽Level 1 ADR发行人条件，例如市值达一定排名、流动量高且无异常情事的上柜公司可申报发行Level 1 ADR。

她在会中并称，金管会已规划由证券周边单位共同捐助成立基金，透过与相关单位合作，引荐优质创新企业，再以投资方式提供资金，并规划回馈机制，使资金回流延续创业协助。