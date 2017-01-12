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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 16:05 BJT

台湾金融：金管会研议近期放宽海外店头市场非筹资型存托凭证以吸引外资

路透台北1月12日 - 台湾金管会证期局局长王咏心周四称，研议放宽海外店头市场非筹资型存托凭证(Level 1 ADR)，以利市值较小的上柜公司能以发行Level 1 ADR方式吸引外国投资人投资，近期将推动实施。

王咏心今日在新春记者会上并指出，已请柜买中新研议放宽Level 1 ADR发行人条件，例如市值达一定排名、流动量高且无异常情事的上柜公司可申报发行Level 1 ADR。

她在会中并称，金管会已规划由证券周边单位共同捐助成立基金，透过与相关单位合作，引荐优质创新企业，再以投资方式提供资金，并规划回馈机制，使资金回流延续创业协助。

她也提到，金管会将配合行政院新南向政策，积极推动辅导台商运用国内物资本市场筹措资金，证交所及柜买中心每年赴新南向国家至少办理两场招商说明会并拜会15家台商企业，以促进回台上市柜台商企业的多元化，进而活络台湾资本市场。(完) (记者 詹静宜； 审校 曾祥进)
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