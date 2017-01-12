《汇市简讯》英镑兑美元巨幅震荡，1.2281为费波纳奇回档位

标题新闻：曼彻斯特攻击案发生四日之前，英国自杀炸弹客人在德国-Sky News引述德国情报机构
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0746 GMT
* 英镑兑美元逼向1.2273，此前美元在欧洲汇市盘初受创(1.2218为亚洲时段高点)
* 1.2273为周三高点，在特朗普召开记者会后，市场解除美元多头仓位
* 特朗普在记者会上未阐述其经济政策主张 。1.2038为特朗普记者会前的低点
* 亚洲交易时段，英镑兑美元从1.2273回落，底部在1.2170。1.2281为1.2432-1.2038跌势的61.8%回档位
* 1.2038是英镑在10月7日闪崩以来的低位(1.1491是当天低点)
* 英国金融业已放弃寻求英国退欧后保住全面准入欧盟单一市场的努力 (完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 于春红)
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日
路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。