《汇市简讯》英镑兑美元巨幅震荡，1.2281为费波纳奇回档位

0746 GMT

* 英镑兑美元逼向1.2273，此前美元在欧洲汇市盘初受创(1.2218为亚洲时段高点)

* 1.2273为周三高点，在特朗普召开记者会后，市场解除美元多头仓位

* 特朗普在记者会上未阐述其经济政策主张 。1.2038为特朗普记者会前的低点

* 亚洲交易时段，英镑兑美元从1.2273回落，底部在1.2170。1.2281为1.2432-1.2038跌势的61.8%回档位

* 1.2038是英镑在10月7日闪崩以来的低位(1.1491是当天低点)

* 英国金融业已放弃寻求英国退欧后保住全面准入欧盟单一市场的努力 (完)

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