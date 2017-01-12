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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 16:06 BJT

标题新闻：泰国政府2018财年的预算赤字将扩大至127亿美元，主要受公共投资推动--财长

泰国2018财年自2017日历年10月1日起。

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