香港金融：美国加息及通胀预期升温，资金将由债券转投股票--基金公会

标题新闻：曼彻斯特攻击案发生四日之前，英国自杀炸弹客人在德国-Sky News引述德国情报机构
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路透香港1月12日 - 香港投资基金公会周四表示，受通胀预期升温及美国加息周期影响，预料投资者今年将重拾对股票相关产品的兴趣，资金将会由债券转至股票。
基金公会今天发表的调查显示，2016年1-11月旗下会员公司的基金净销售额按年上升20%至42亿美元，但因市场存在不少不确定性，总销售额按年则下跌10%至623亿美元。
基金公会表示，去年资金主要由股票基金转至环球及亚洲债券基金。但该会预期，投资者今年将重拾对股票相关产品的兴趣。
＂在超低息环境及温和通胀的背景下，投资者追求能提供稳定收益及现金流的投资产品。＂基金公会主席柏智伟（Arthur Bacci）表示。
他续指，市场对环球经济前景的忧虑、商品市场的波动以及英国脱欧及美国大选带来的不确定性，投资者对高风险资产的兴趣欠奉，这可能是债券基金在2016年大部分时间广受欢迎的原因。
去年1-11月，基金公会会员的债券基金吸纳了118亿美元的净流入，较2015年同期30亿美元净流出大幅改善。总销售额增长172%至329亿美元，占行业总额约53%。不过，债券基金总销售额于8月录得44亿美元的高位后，在第四季持续下跌，并在11月跌至26亿美元，是4月以来最低单月总额。
至于股票基金，基金公会指去年大部分时间的销情都乏善足陈。去年1-11月录得79亿美元净流出，与2015年的74亿美元净流入大相迳庭。但销情自年中开始渐见改善，每月净流出逐步减少。
柏智伟表示，美国大选结果大大改变了市场前景和预期，特朗普政纲的重点，包括财政刺激政策和加大基建投资等，令市场重新审视美国经济前景﹑美元强度以及政策对新兴市场以至环球经济带来的潜在影响。
基金公会对2017年的股票回报持续乐观，不过年内欧洲多国选举﹑英国脱欧程序启动和美国新政府政策的落实将会带来地缘政治风险。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日
路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。