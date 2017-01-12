香港金融：美国加息及通胀预期升温，资金将由债券转投股票--基金公会

路透香港1月12日 - 香港投资基金公会周四表示，受通胀预期升温及美国加息周期影响，预料投资者今年将重拾对股票相关产品的兴趣，资金将会由债券转至股票。

基金公会今天发表的调查显示，2016年1-11月旗下会员公司的基金净销售额按年上升20%至42亿美元，但因市场存在不少不确定性，总销售额按年则下跌10%至623亿美元。

基金公会表示，去年资金主要由股票基金转至环球及亚洲债券基金。但该会预期，投资者今年将重拾对股票相关产品的兴趣。

＂在超低息环境及温和通胀的背景下，投资者追求能提供稳定收益及现金流的投资产品。＂基金公会主席柏智伟（Arthur Bacci）表示。

他续指，市场对环球经济前景的忧虑、商品市场的波动以及英国脱欧及美国大选带来的不确定性，投资者对高风险资产的兴趣欠奉，这可能是债券基金在2016年大部分时间广受欢迎的原因。

去年1-11月，基金公会会员的债券基金吸纳了118亿美元的净流入，较2015年同期30亿美元净流出大幅改善。总销售额增长172%至329亿美元，占行业总额约53%。不过，债券基金总销售额于8月录得44亿美元的高位后，在第四季持续下跌，并在11月跌至26亿美元，是4月以来最低单月总额。

至于股票基金，基金公会指去年大部分时间的销情都乏善足陈。去年1-11月录得79亿美元净流出，与2015年的74亿美元净流入大相迳庭。但销情自年中开始渐见改善，每月净流出逐步减少。

柏智伟表示，美国大选结果大大改变了市场前景和预期，特朗普政纲的重点，包括财政刺激政策和加大基建投资等，令市场重新审视美国经济前景﹑美元强度以及政策对新兴市场以至环球经济带来的潜在影响。