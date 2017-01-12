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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 16:19 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--1月12日

路透1月12日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间
16:18时，1港元=0.88984人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均溢
价为20.74%，高于上交易日收盘的20.47%。
    
  公司名       A股代码       H股代码     A股价格(元)  H股价格(港元)    A/H股比价
 工商银行                                       4.47           4.77          1.05
 建设银行                                       5.49           5.91          1.04
 中国银行                                       3.43           3.52          1.10
 农业银行                                       3.12           3.27          1.07
 招商银行                                      18.00          19.14          1.06
 中信银行                                       6.66           5.15          1.45
 交通银行                                       5.79           5.74          1.13
 民生银行                                       9.00           8.57          1.18
 中国人寿                                      25.37          21.35          1.34
 中国平安                                      35.21          40.05          0.99
 中国太保                                      27.84          28.05          1.12
 中信证券                                      16.15          16.24          1.12
 新华人寿                                      44.03          37.40          1.32
 海通证券                                      16.11          13.98          1.30
 华能国际                                       7.10           5.10          1.56
 大唐发电                                       3.95           2.03          2.19
 华电国际                                       4.99           3.38          1.66
 中煤能源                                       5.74           3.80          1.70
 中国神华                                      16.47          15.74          1.18
 中国石油                                       8.32           6.12          1.53
 兖州煤业                                      10.60           5.54          2.15
 中国石化                                       5.83           5.88          1.11
 上海石化                                       6.68           4.65          1.61
 中海油服                                      13.12           7.55          1.95
 仪征化纤                                       4.22           1.52          3.12
 中国铝业                                       4.44           3.40          1.47
 江西铜业                                      17.67          11.86          1.67
 洛阳钼业                                       3.89           1.95          2.24
 紫金矿业                                       3.40           2.64          1.45
 马钢股份                                       3.01           2.49          1.36
 鞍钢股份                                       5.45           5.22          1.17
 重庆钢铁                                       2.52           2.17          1.31
 海螺水泥                                      17.70          22.70          0.88
 洛阳玻璃                                      25.61           5.32          5.41
 京城机电                                      11.79           3.73          3.55
 中联重科                                       4.56           3.66          1.40
 金隅股份                                       4.27           2.78          1.73
 中国国航                                       7.35           5.19          1.59
 东方航空                                       6.92           3.66          2.12
 南方航空                                       7.25           4.32          1.89
 中国远洋                                       5.37           2.77          2.18
 中海集运                                       4.07           1.63          2.81
 中集集团                                      15.42          11.62          1.49
 中海发展                                       6.87           4.29          1.80
 宁沪高速                                       8.52           9.84          0.97
 深高速                                         8.41           6.70          1.41
 成渝高速                                       5.06           3.00          1.90
 皖通高速                                      13.51           5.99          2.53
 广深铁路                                       5.47           4.89          1.26
 中国南车                                       9.87           7.26          1.53
 中国交建                                      15.41           9.22          1.88
 中国铁建                                      11.71          10.46          1.26
 中国中铁                                       8.88           6.61          1.51
 长城汽车                                      10.86           7.77          1.57
 比亚迪                                        48.96          43.45          1.27
 广汽集团                                      23.28          10.18          2.57
 青岛啤酒                                      29.35          29.20          1.13
 白云山                                        23.82          19.22          1.39
 新华制药                                      12.88           5.60          2.58
 海信科龙                                      10.31           6.66          1.74
 南京熊猫                                      14.74           7.18          2.31
 晨鸣纸业                                      10.99           8.37          1.48
 上海医药                                      20.21          19.56          1.16
 中兴通讯                                      15.17          12.30          1.39
 东方电气                                      10.79           7.42          1.63
 潍柴动力                                      10.29          12.80          0.90
 东北电气                                       7.61           2.44          3.50
 广船国际                                      31.57          13.26          2.68
 昆明机床                                       7.55           2.59          3.28
 一拖股份                                      12.42           4.48          3.12
 北辰实业                                       4.18           2.46          1.91
 创业环保                                       8.35           4.07          2.31
 中国中冶                                       5.29           2.95          2.02
 金风科技                                      16.56          12.88          1.44
 丽珠                                          57.42          43.75          1.47
 万科                                          20.40          18.60          1.23
 郑煤机                                         7.38           4.16          1.99
 大连港                                         2.80           1.36          2.31
 山东墨龙                                      10.12           2.77          4.11
 浙江世宝                                      37.95           9.18          4.65
 复星医药                                      23.72          24.50          1.09
 光大银行                                       3.89           3.68          1.19
 东江环保                                      18.20          13.30          1.54
 上海电气                                       8.42           3.60          2.63
 广发证券                                      17.25          16.58          1.17
 华泰证券                                      17.74          15.30          1.30
 东方证券                                      15.06           7.63          2.22
 光大证券                                      15.72          12.60          1.40
 招商证券                                      16.29          12.00          1.53
   
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>
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