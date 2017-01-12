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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 18:06 BJT

更新版 1-台湾金融：金管会主委称金融并购希望是合意的，鼓励往新南向发展

* 鼓励业者往新南向政策发展

* 金融并购希望是合意并购

* 鼓励寿险及四大基金投资台股ETF

* 导引资金投入产业发展与公共建设 (新增金管会主委谈话内容)

路透台北1月12日 - 台湾金管会主委李瑞仓周四表示，针对银行业过多问题，金融并购希望是合意并购，并鼓励业者往新南向政策去发展，同时鼓励寿险及四大基金等中长期资金投资台股ETF(指数股票型基金)，将导引资金投入产业发展与公共建设。

李瑞仓今日在新春记者会上并指出，在新南向政策中的东南亚等国家中，金管会已与五个国家签署MOU，并有另一个国家正在洽签MOU中。

至于媒体关切金融并购方向，他则回应说，“并购希望是合意并购”。

他在会中也称，将扩大资本市场规模，提升股市动能，并配合财政部推动当冲证交税率降至千分之1.5。

台湾行政院去年底曾表示，为提振台股交易动能，拟将当冲的证交税减半征收为千分之1.5，修法后可望实施。

两岸金融方面，李瑞仓表示，将在现有机制与法规基础下，持续与陆方监理机关进行交流，两岸金融来往政策必须要加强，目前跟大陆金融交流沟通顺畅，支持业者在风险可控管下发展业务。

但他并未就两岸银行、保险及证券等金融三会时程规划做出进一步说明，去年金融三会皆已暂停召开一次。

李瑞仓还提到，国际金融监理合作与接轨将着重防弊及兴利，防弊指将密切注意国外监理机关后续可能监理措施，并持续强化海外金检；至于兴利则指将配合新南向政策洽签MOU（备忘录）及举办监理官会议等。(完) (记者 詹静宜；审校 张喜良/屈桂娟)
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