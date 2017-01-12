台湾经济：检讨公建支出寻求增加预算，愿与美努力贸易自由化--行政院

路透台北1月12日 - 台湾行政院周四称，目前检讨公共支出和基本建设可以增加预算的部分，短期内可能就必要的公共建设提出增加预算；另外，虽然TPP(跨太平洋伙伴关系协定)推动无望，但仍乐意与美国针对贸易自由化努力。

行政院长林全表示，扩大公共支出并不是为了刺激短期经济成长，而是提升自身的竞争力。台湾是自由开放的经济体，不管是财政政策或货币政策的刺激，拉抬景气的乘数效果都很低。

〞我一直不认为扩张的财政政策对台湾有效果，要提高台湾竞争力的本质才会有效。〞他说。

他并指出，增加预算需要通盘规划，也需要时间，针对投资规模和增加预算方式将再做检讨。今年3月开始，行政院即将筹编明年度(2018年)的预算案，增加基础建设的需求，是在既有的预算内增加编列，或是以特别预算的方式，则尚未确定。

美国总统当选人特朗普先前公布其上任首日将采取的行动，包括让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。台湾政府原本全力寻求加入TPP谈判，以求在全球自由贸易架构下突围，但目前难以落实。

林全表示，台湾政府乐意与美国针对双边的贸易自由化努力，这其中不只是双边自由贸易协定的签订，也包括TIFA(贸易暨投资架构协定)。台湾也不只维持与美经贸关系，更将与亚太各国维持良好的经贸关系，去除贸易障碍。