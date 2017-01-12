台湾经济：检讨公建支出寻求增加预算，愿与美努力贸易自由化--行政院

全球金融：花旗续为全球最大外汇交易商，但领先幅度有限-Euromoney
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
路透台北1月12日 - 台湾行政院周四称，目前检讨公共支出和基本建设可以增加预算的部分，短期内可能就必要的公共建设提出增加预算；另外，虽然TPP(跨太平洋伙伴关系协定)推动无望，但仍乐意与美国针对贸易自由化努力。
行政院长林全表示，扩大公共支出并不是为了刺激短期经济成长，而是提升自身的竞争力。台湾是自由开放的经济体，不管是财政政策或货币政策的刺激，拉抬景气的乘数效果都很低。
〞我一直不认为扩张的财政政策对台湾有效果，要提高台湾竞争力的本质才会有效。〞他说。
他并指出，增加预算需要通盘规划，也需要时间，针对投资规模和增加预算方式将再做检讨。今年3月开始，行政院即将筹编明年度(2018年)的预算案，增加基础建设的需求，是在既有的预算内增加编列，或是以特别预算的方式，则尚未确定。
美国总统当选人特朗普先前公布其上任首日将采取的行动，包括让美国退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。台湾政府原本全力寻求加入TPP谈判，以求在全球自由贸易架构下突围，但目前难以落实。
林全表示，台湾政府乐意与美国针对双边的贸易自由化努力，这其中不只是双边自由贸易协定的签订，也包括TIFA(贸易暨投资架构协定)。台湾也不只维持与美经贸关系，更将与亚太各国维持良好的经贸关系，去除贸易障碍。
他并提到，行政院上一期会期已提了多法案到立法院，包括专利法、著作权法等的修订，就是希望可以藉由法规的变革与国际接轨，去除贸易障碍，寻求更国际化的法规标准。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透伦敦5月24日 - 在周三公布的外汇交易商主要年度成交量排名中，美国银行业者花旗力守全球最大外汇交易商宝座，但市占率下滑约2%。
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日