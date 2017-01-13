表格：外资及陆资在台股买超10.75亿台币，连八日买超共248.88亿台币

路透台北1月13日 - 台湾证券交易所周五资料显示，外资及陆资在台股买超10.75亿台币，连八个交易日 买超共248.88亿台币；上交易日修正后为买超103.89亿台币。 三大法人今日合计买超9.51亿台币，上交易日修正后为买超91.41亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 1/13 +10.75 +9.51 1/12 +103.89r +91.41r 1/11 +36.47 +25.42r 1/10 +32.83 +19.36r 1/9 +9.84 +3.55r 1/6 +25.83r +30.33r 1/5 +28.57 +40.38r 1/4 +0.71r +5.90r 1/3 -1.07r +8.89r 本月累计 +247.81 +234.76 2016 月份 外资及陆资 三大法人合计 12月 +19.43r -31.98r 11月 -961.95 -856.96r 10月 -18.59r +9.14r 9月 +24.84 -152.81r 8月 +710.34 +524.54r 7月 +1,676.85r +1,583.95r 6月 +821.35r +597.36r 5月 -739.29r -592.41r 4月 +157.56r +53.05r 3月 +1,600.65r +1,350.21r 2月 +505.58r +389.39r 1月 -594.83r -736.96r 2016年 外资及陆资合计买超3,201.94亿台币。 2015年 外资及陆资合计买超462.28亿台币。 2014年 外资及陆资合计买超3,546.28亿台币。 参看相关细节，请点选(here) 参看台湾股市相关新闻，请点选 (完) (撰写 李可柔; 审校 詹静宜)