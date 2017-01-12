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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 16:57 BJT

国际油市：科威特石油部长称，该国减产幅度已超过协议中承诺的水平

路透阿布扎比1月12日 - 科威特石油部长Essam Al-Marzouq周四称，科威特当前减产幅度已超过全球产油国减产协议中承诺的水平。

“我们打算立科威特为榜样，我们的减产幅度已经超过了承诺水准，”他在阿布扎比一次会议上表示。但并未给出减产的细节。

Marzouq还表示，他对于当前油价非常满意。布兰特原油价格目前约每桶55美元。(完) (编译 刘秀红；审校 张明钧)
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