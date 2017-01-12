国际油市：科威特石油部长称，该国减产幅度已超过协议中承诺的水平

路透阿布扎比1月12日 - 科威特石油部长Essam Al-Marzouq周四称，科威特当前减产幅度已超过全球产油国减产协议中承诺的水平。

“我们打算立科威特为榜样，我们的减产幅度已经超过了承诺水准，”他在阿布扎比一次会议上表示。但并未给出减产的细节。