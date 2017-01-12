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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 17:13 BJT

路透基点：台湾品佳股份寻求26亿台币循环信贷--TRLPC

路透香港1月12日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，品佳股份的
26亿台币(8,200万美元)等值三年期循环信贷进入一般组团阶段。
    
    台湾银行担任唯一牵头行兼簿记行。该贷款包括A部分26亿台币和B部
分8,000万美元贷款。两部分贷款之和不得超过26亿台币。
    
    台币贷款利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码65个基点，税
前最低利率为1.7%。美元部分贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor
)加码95个基点。如果Libor和TAIFX之差超过40个基点，借款人将支付超
出部分的利率。
    
    承贷6.5亿台币及以上的银行，将获得协办行的头衔，及12个基点的
前端费；承贷4.55-6.49亿台币的银行，将获得经理行的头衔和7个基点的
费用；承贷2.6-4.54亿台币的银行，将获得参贷行的头衔和3个基点的费
用。回复截至2月24日。
    
    贷款将用于为2014年11月签署的24亿台币等值三年期贷款再融资，并
用作运营资本。上次贷款由兆丰国际商业银行牵头，分为24亿台币循环信
贷的A部分和8,000万美元的B部分，两部分总和不能超过24亿台币等值。
台币部分贷款的利率为台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码67个基点，
税前最低利率为1.7%。美元部分贷款利率为Libor加码115个基点。(完)
    
      

 (编译 李春喜 审校 高琦)
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