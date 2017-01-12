新闻稿：中国12月末M2同比增11.3%，当月新增人民币贷款1.04万亿元--央行

路透北京1月12日 - 以下为中国人民银行周四公布的“2016年金融统计数据报告”全文：

一、广义货币增长11.3%，狭义货币增长21.4%

12月末，广义货币(M2)余额155.01万亿元人民币,同比增长11.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.1个和2个百分点；狭义货币(M1)余额48.66万亿元,同比增长21.4%，增速比上月末低1.3个百分点，比上年同期高6.2个百分点；流通中货币(M0)余额6.83万亿元,同比增长8.1%。全年净投放现金5087亿元。

二、全年人民币贷款增加12.65万亿元，外币贷款减少445亿美元

12月末，本外币贷款余额112.06万亿元，同比增长12.8%。月末人民币贷款余额106.6万亿元，同比增长13.5%，增速比上月末高0.4个百分点，比上年同期低0.8个百分点。

全年人民币贷款增加12.65万亿元，同比多增9257亿元。分部门看，住户部门贷款增加6.33万亿元，其中，短期贷款增加6494亿元，中长期贷款增加5.68万亿元；非金融企业及机关团体贷款增加6.1万亿元，其中，短期贷款增加7283亿元，中长期贷款增加4.18万亿元，票据融资增加8946亿元;非银行业金融机构贷款增加992亿元。12月份，人民币贷款增加1.04万亿元，同比多增4466亿元。

12月末，外币贷款余额7858亿美元，同比下降5.4%。全年外币贷款减少445亿美元，同比少减57亿美元。12月份，外币贷款减少166亿美元，同比多减63亿美元。

三、全年人民币存款增加14.88万亿元，外币存款增加845亿美元

12月末，本外币存款余额155.52万亿元，同比增长11.3%。月末人民币存款余额150.59万亿元，同比增长11%，增速比上月末高0.2个百分点，比上年同期低1.4个百分点。

全年人民币存款增加14.88万亿元，同比少增924亿元。其中，住户存款增加5.16万亿元，非金融企业存款增加7.25万亿元，财政性存款增加805亿元，非银行业金融机构存款减少783亿元。12月份，人民币存款增加1635亿元，同比多增2005亿元。

12月末，外币存款余额7119亿美元，同比增长13.5%。全年外币存款增加845亿美元，同比多增678亿美元。12月份，外币存款增加93亿美元，同比多增125亿美元。

四、12月份银行间人民币市场同业拆借月加权平均利率为2.44%，质押式债券回购月加权平均利率为2.56%

2016年全年银行间人民币市场以拆借、现券和回购方式合计成交824.31万亿元，日均成交3.28万亿元，日均成交比上年同期增长34.4%。其中，同业拆借、现券和质押式回购日均成交分别同比增长48.2%、45.4%和30.4%。

当月同业拆借加权平均利率为2.44%，分别比上月和上年同期高0.11个和0.47个百分点；质押式回购加权平均利率为2.56%，分别比上月和上年同期高0.18个和0.61个百分点。

五、国家外汇储备余额3.01万亿美元

12月末，国家外汇储备余额为3.01万亿美元。12月末，人民币汇率为1美元兑6.9370元人民币。

六、2016年跨境贸易人民币结算业务发生5.23万亿元，直接投资人民币结算业务发生2.46万亿元

初步统计，2016年以人民币进行结算的跨境货物贸易、服务贸易及其他经常项目、对外直接投资、外商直接投资分别发生41209亿元、11066亿元、10619亿元、13988亿元。

注1：当期数据为初步数。

注2：2011年10月起，货币供应量已包括住房公积金中心存款和非存款类金融机构在存款类金融机构的存款。

注3：自2014年8月份开始，转口贸易被调整到货物贸易进行统计，货物贸易金额扩大，服务贸易金额相应减少。

注4：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。（完）

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