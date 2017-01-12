更新版 1-中国汇市：人民币兑美元大幅收升，受美指走低和CNH大涨带动

* 美指回调人民币大幅收涨，中间价升近百点

* 部分自营转为多头，人民币贬压持续缓解

* CNH午后流动性收紧，一度升破6.85关口

* 人民币波动率上升，料随美指双向波动 (新增收盘报价和更多评论)

路透北京1月12日 - 人民币兑美元即期 周四大幅收涨逾250点，中间价亦升近百点。交易员指出，美国候任总统特朗普昨日记者会未谈及经济政策，且一季度加息概率不大，美元指数持续走弱；部分自营转为多头，人民币贬值压力持续缓解，近期料将随美元指数双向波动。

他们并表示，离岸人民币流动性午后突然紧张，CNH一日掉期 突然暴涨至逾80点，带动一周期 和一月期 亦明显上涨，随后离岸人民币 连升近500点，并一度升破6.85元关口。

“美元指数下来了，而且离岸（人民币）也大涨，各个银行的自营就都跟着搞，境内人民币就涨了。”一中资行交易员称，“交易员都是墙头草，哪边赚钱就往哪边做。”

他并表示，今日美元大幅回调，非美货币大涨，人民币涨幅相较于欧元和日圆较小，对一篮子货币还是小幅贬值的。

“今年最大的变化就是人民币会跟着美元指数来回震，大幅双向波动。那国内大家也就该购汇购汇该结汇结汇，回归实需。”他称。

周四公布的一项路透调查显示，近几周多数新兴亚币人气有所改善，针对人民币的空头押注将降至三个月最低水准，受到此前北京打击资本外流及投机行为支撑。

全球汇市方面，美元兑日圆周四跌至114日圆下方的五周低点，本周料创下自11月以来最差单周表现，因投资者对特朗普胜选后主导市场的美国再通胀交易失去信心。

以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：

在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFXS 6.9 6.9266 0.39%

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中间价 6.9141 6.9235 0.14% 成交额<CNYSPTVOL=CFXT 192.56亿美元 180.22亿美元

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日内波动幅度(pips) 370 日低6.9245 日高6.8875

今年以来升贬幅度 0.72% 2005年汇改以来升贬幅 19.95%

度 一年期美元/人民币掉期 690

离岸人民币市场 今日 上日

CNH即期 6.8576 6.8888 一年期NDF<CNY1YNDFOR= 7.1505 7.1775

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中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9105；人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3458、6.0474和8.4611。