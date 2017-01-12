更新版 1-中国汇市：人民币兑美元大幅收升，受美指走低和CNH大涨带动

标题新闻：曼彻斯特攻击案发生四日之前，英国自杀炸弹客人在德国-Sky News引述德国情报机构
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* 美指回调人民币大幅收涨，中间价升近百点
* 部分自营转为多头，人民币贬压持续缓解
* CNH午后流动性收紧，一度升破6.85关口
* 人民币波动率上升，料随美指双向波动 (新增收盘报价和更多评论)
路透北京1月12日 - 人民币兑美元即期 周四大幅收涨逾250点，中间价亦升近百点。交易员指出，美国候任总统特朗普昨日记者会未谈及经济政策，且一季度加息概率不大，美元指数持续走弱；部分自营转为多头，人民币贬值压力持续缓解，近期料将随美元指数双向波动。
他们并表示，离岸人民币流动性午后突然紧张，CNH一日掉期 突然暴涨至逾80点，带动一周期 和一月期 亦明显上涨，随后离岸人民币 连升近500点，并一度升破6.85元关口。
“美元指数下来了，而且离岸（人民币）也大涨，各个银行的自营就都跟着搞，境内人民币就涨了。”一中资行交易员称，“交易员都是墙头草，哪边赚钱就往哪边做。”
他并表示，今日美元大幅回调，非美货币大涨，人民币涨幅相较于欧元和日圆较小，对一篮子货币还是小幅贬值的。
“今年最大的变化就是人民币会跟着美元指数来回震，大幅双向波动。那国内大家也就该购汇购汇该结汇结汇，回归实需。”他称。
周四公布的一项路透调查显示，近几周多数新兴亚币人气有所改善，针对人民币的空头押注将降至三个月最低水准，受到此前北京打击资本外流及投机行为支撑。
全球汇市方面，美元兑日圆周四跌至114日圆下方的五周低点，本周料创下自11月以来最差单周表现，因投资者对特朗普胜选后主导市场的美国再通胀交易失去信心。
以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的主要报价：
在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格<CNY=CFXS 6.9 6.9266 0.39%
>
中间价 6.9141 6.9235 0.14% 成交额<CNYSPTVOL=CFXT 192.56亿美元 180.22亿美元
>
日内波动幅度(pips) 370 日低6.9245 日高6.8875
今年以来升贬幅度 0.72% 2005年汇改以来升贬幅 19.95%
度 一年期美元/人民币掉期 690
离岸人民币市场 今日 上日
CNH即期 6.8576 6.8888 一年期NDF<CNY1YNDFOR= 7.1505 7.1775
>
中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.9105；人民币兑欧元 、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.3458、6.0474和8.4611。
中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价，同年8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 李文科/孙琦子; 审校 张喜良)
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日
路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。