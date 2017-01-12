《汇市简讯》美元兑日圆跌破114，下探113.75

标题新闻：曼彻斯特攻击案发生四日之前，英国自杀炸弹客人在德国-Sky News引述德国情报机构
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0909 GMT
* 美元兑日圆在特朗普记者会后进一步滑落，短暂跌破114.00下探113.75
* 美元兑日圆重新收复114.00，但在触及113.12(12月8日低点)前技术支撑力道较小
* 障碍期权可能在113.00，附近料有停止单
* 反弹走势可能在115上方遇到美元卖盘，周四至下周一有55亿美元期权到期(完)
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全部现汇报价 (编译 侯雪苹；审校 于春红)
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日
路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。