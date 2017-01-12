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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 17:30 BJT

《汇市简讯》美元兑日圆跌破114，下探113.75

0909 GMT

* 美元兑日圆在特朗普记者会后进一步滑落，短暂跌破114.00下探113.75

* 美元兑日圆重新收复114.00，但在触及113.12(12月8日低点)前技术支撑力道较小

* 障碍期权可能在113.00，附近料有停止单

* 反弹走势可能在115上方遇到美元卖盘，周四至下周一有55亿美元期权到期(完)

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