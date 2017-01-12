投行观点：汇丰上调德债收益率预估，不再认为年底将处于负值

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透伦敦1月12日 - 汇丰周四表示，已经上修对德国公债收益率(殖利率)的预估，并且不再认为年底时将处于负值。
汇丰表示，鉴于通胀疑虑升高，该行认为长期而言德债收益率面临上升压力，不过政局不确定性上扬，以及欧洲央行购债刺激计划，将限制德债收益率涨势。
汇丰称，“我们已经将第三季末德国10年期公债收益率预估上修65个基点至0.60%，年底则料将回落至0.35%，此前预估年底将为负0.20%。”
德国公债是欧元区借贷成本指标，通常会为区内债券交易定调。德国10年期公债收益率周四报0.23%。(完)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。