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债券 | 2017年 1月 12日 星期四 17:51 BJT

投行观点：汇丰上调德债收益率预估，不再认为年底将处于负值

路透伦敦1月12日 - 汇丰周四表示，已经上修对德国公债收益率(殖利率)的预估，并且不再认为年底时将处于负值。

汇丰表示，鉴于通胀疑虑升高，该行认为长期而言德债收益率面临上升压力，不过政局不确定性上扬，以及欧洲央行购债刺激计划，将限制德债收益率涨势。

汇丰称，“我们已经将第三季末德国10年期公债收益率预估上修65个基点至0.60%，年底则料将回落至0.35%，此前预估年底将为负0.20%。”

德国公债是欧元区借贷成本指标，通常会为区内债券交易定调。德国10年期公债收益率周四报0.23%。(完)
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