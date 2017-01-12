投行观点：汇丰上调德债收益率预估，不再认为年底将处于负值

路透伦敦1月12日 - 汇丰周四表示，已经上修对德国公债收益率(殖利率)的预估，并且不再认为年底时将处于负值。

汇丰称，“我们已经将第三季末德国10年期公债收益率预估上修65个基点至0.60%，年底则料将回落至0.35%，此前预估年底将为负0.20%。”