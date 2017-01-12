更新版 1-台湾货币市场：短率平稳，银行开出跨年拆款但需求平平

* 银行开出跨月拆款但需求平平 * 短票利率稍有走滑 * 债券附买回市场利率大致维持区间 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北1月12日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员指出，市场资金多但需求少，银行虽开 出跨月的拆款，但承做仍然不多，短率大致平稳不动。 他们表示，央行刻意的宽松举措，令市场资金甚多。目前国库借款仍是市场上最大的需求，因此预估市场 资金将持续宽松到年后，等待通货回笼。 〞这个年应该是会很平稳，〞一位大型公营银行交易员说。 他们也表示，目前大型银行开出一到三周的拆款利率分别在0.38-0.42%，虽比短票稍高，但若平均下来也 还好，不算太离谱。估计23日农历春节当周将是资金需求最高的时候，因为届时各银行已提领新钞，库现急遽 上升，资金料最是吃紧。 因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行 统计，1月11日的通货发行数达到2兆(万亿)691亿余台币，较上日约增加197.6亿。 本地时间17:57 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.780 31.935 台湾加权股价指数<.TWII 9,410.18 9,345.74 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.171% 0.171% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.170-0.230% 0.170-0.230% --一周拆款利率区间 0.170-0.400% 0.170-0.400% --两周拆款利率区间 0.180-0.370% 0.200-0.400% **短票利率有走滑压力** 短票方面，部分票券商表示，跨年的短票资金供给趋多，但短票量没有明显上扬，今日短票利率稍有走滑 ，银行短钱尤其泛滥。 〞看集保的数字，短票利率每天下滑蛮明显的，尤其是银行下滑的很快，〞一家大型票券商交易员说。 他们也说，短票初级市场标售利率也有所走低，尤其是市场认为上半年央行几乎不可能调低利率，因此刻 意安排半年内的短钱配置，近期包括中油和台电等短票发行利率亦趋跌。 〞5个月以内的短票银行都拿的很大胆啦!〞另一位大型票券商交易主管说。 今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率在0.35%左右，上日0.35-0.37%，跨农历年的自保短票利率 承作利率在0.38-0.40%，上日在0.40-0.41%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.383%，区间在0.28-0.46%，成交金额88.9亿台 币；前日加权平均利率为0.411%，区间在0.35-0.48%，成交金额143.74亿台币。上日自保60天短票成交加权平 均利率在0.415%，区间在0.35-0.43%，成交金额56.52亿台币；前日平均利率在0.420%，区间在0.36-0.44%， 成交金额59.94亿台币。 台湾央行周四发行2,879亿台币定存单，发行余额减200亿台币。周五央行定存单到期金额1,470亿。 拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为440亿台币，累计超额准备则达3,509亿台币、加计前期1% 的超额准备为5,163亿台币。 **公债附买回利率大致持稳** 债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信资金多缺不一，且有特定投信被赎回，至于寿险的资金 也不多，不像先前这么宽松。惟供给虽没有前两天多，但资金并不算难找。 〞寿险这两天有交割，有可能买了明天要交割的日月光 公司债，〞一位证券商交易员表示。 交易员认为，由于央行刻意维持市场资金宽裕，农历年关预料不会有太紧缩的效果，预计下周开始会有更 多资金愿意投入跨月的承做。至于农历年前的最后一周，则料会是最紧的一周。 周四有森宝公司债交割4亿台币；周五紧缩因素还有日月光 80亿台币公司债交割，另有国库券交 割，预期300亿台币；至于宽松因素则有东阳实业公司债还本5亿台币。 今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率大致同上日，约在0.31-0.33%，公司债附买回利率在0.40-0.4 3%；跨农历年后的公债成交同上日在0.35-0.37%，公司债则落在0.43-0.46%，上日在0.44-0.46%。 票券商方面利率大致不变；今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在0.27-0.30%；而跨 农历年后公债参考利率在0.30-0.36%；公司债利率主要成交在0.32-0.40%。(完) (审校 毕晓雯)