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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 18:13 BJT

更新版 1-台湾货币市场：短率平稳，银行开出跨年拆款但需求平平

* 银行开出跨月拆款但需求平平
    * 短票利率稍有走滑
    * 债券附买回市场利率大致维持区间

 (更新拆款及央行定存单发行细节)
     记者 高洁如
    路透台北1月12日 - 台湾银行间短率周四大致持稳。资金调度人员指出，市场资金多但需求少，银行虽开
出跨月的拆款，但承做仍然不多，短率大致平稳不动。
    
    他们表示，央行刻意的宽松举措，令市场资金甚多。目前国库借款仍是市场上最大的需求，因此预估市场
资金将持续宽松到年后，等待通货回笼。
    
    〞这个年应该是会很平稳，〞一位大型公营银行交易员说。
    
    他们也表示，目前大型银行开出一到三周的拆款利率分别在0.38-0.42%，虽比短票稍高，但若平均下来也
还好，不算太离谱。估计23日农历春节当周将是资金需求最高的时候，因为届时各银行已提领新钞，库现急遽
上升，资金料最是吃紧。
         
    因应农历年新钞需求，台湾银行从2016年12月28日起至2017年1月16日陆续排定银行提领新钞。根据央行
统计，1月11日的通货发行数达到2兆(万亿)691亿余台币，较上日约增加197.6亿。
    
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 >                                                   
 隔夜银行间拆款加权平均            0.171%                  0.171%
 利率                                                
                                                     
   --隔夜拆款利率区间           0.170-0.230%            0.170-0.230%
   --一周拆款利率区间           0.170-0.400%            0.170-0.400%
   --两周拆款利率区间           0.180-0.370%            0.200-0.400%
    
    **短票利率有走滑压力**
    
    短票方面，部分票券商表示，跨年的短票资金供给趋多，但短票量没有明显上扬，今日短票利率稍有走滑
，银行短钱尤其泛滥。
    
    〞看集保的数字，短票利率每天下滑蛮明显的，尤其是银行下滑的很快，〞一家大型票券商交易员说。
    
    他们也说，短票初级市场标售利率也有所走低，尤其是市场认为上半年央行几乎不可能调低利率，因此刻
意安排半年内的短钱配置，近期包括中油和台电等短票发行利率亦趋跌。
    
    〞5个月以内的短票银行都拿的很大胆啦!〞另一位大型票券商交易主管说。

    今日落点在农历年前的自保短票利率承作利率在0.35%左右，上日0.35-0.37%，跨农历年的自保短票利率
承作利率在0.38-0.40%，上日在0.40-0.41%。
 
    据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率在0.383%，区间在0.28-0.46%，成交金额88.9亿台
币；前日加权平均利率为0.411%，区间在0.35-0.48%，成交金额143.74亿台币。上日自保60天短票成交加权平
均利率在0.415%，区间在0.35-0.43%，成交金额56.52亿台币；前日平均利率在0.420%，区间在0.36-0.44%，
成交金额59.94亿台币。    
       
    台湾央行周四发行2,879亿台币定存单，发行余额减200亿台币。周五央行定存单到期金额1,470亿。
    
    拆款中心资料 显示，周四银行超额准备为440亿台币，累计超额准备则达3,509亿台币、加计前期1%
的超额准备为5,163亿台币。
    
      　      
    **公债附买回利率大致持稳**
        
    债券附买回(RP)市场方面，交易员表示，今日投信资金多缺不一，且有特定投信被赎回，至于寿险的资金
也不多，不像先前这么宽松。惟供给虽没有前两天多，但资金并不算难找。
    
    〞寿险这两天有交割，有可能买了明天要交割的日月光 公司债，〞一位证券商交易员表示。
    
    交易员认为，由于央行刻意维持市场资金宽裕，农历年关预料不会有太紧缩的效果，预计下周开始会有更
多资金愿意投入跨月的承做。至于农历年前的最后一周，则料会是最紧的一周。
    
    周四有森宝公司债交割4亿台币；周五紧缩因素还有日月光 80亿台币公司债交割，另有国库券交
割，预期300亿台币；至于宽松因素则有东阳实业公司债还本5亿台币。

    今日证券商与金融机构短天期作公债RP利率大致同上日，约在0.31-0.33%，公司债附买回利率在0.40-0.4
3%；跨农历年后的公债成交同上日在0.35-0.37%，公司债则落在0.43-0.46%，上日在0.44-0.46%。
    
    票券商方面利率大致不变；今日大型票券商与金融机构承作公债附买回利率参考区间在0.27-0.30%；而跨
农历年后公债参考利率在0.30-0.36%；公司债利率主要成交在0.32-0.40%。(完) 

 (审校 毕晓雯)
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