《中国企业债发行日程表》--1月12日

标题新闻：曼彻斯特攻击案发生四日之前，英国自杀炸弹客人在德国-Sky News引述德国情报机构
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欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *南漳县金财 3 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20-1/23 广州证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= *肇东市东盛 5 7 1/19簿记建档 -- AA- 1/20-1/24 恒泰长财证券 城市建设投资公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/黑龙江鑫正投资担保集团提供担保) ========================================================================================= 嘉鱼县城镇建设 3 7 1/18簿记建档 -- AA- 1/19-1/20 广州证券 投资公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/湖北担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日
路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。