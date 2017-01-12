亚洲橡胶：TOCOM期胶升穿300日圆关口，受供应担忧提振

标题新闻：曼彻斯特攻击案发生四日之前，英国自杀炸弹客人在德国-Sky News引述德国情报机构
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“泰国洪水影响当地橡胶生产的疑虑推动涨势，不过投机客的买盘带来额外助力。”Nissan Securities研究主管Hiroyuki Kikukawa表示。
上档方面，油价周四上涨，因有迹象显示石油输出国组织(OPEC)正开始减产，且预期中国需求将强劲成长，不过美国原油库存增加强化了全球供给过剩的疑虑。
印度天然橡胶价格周四亦跳升至两年半高点，因供应有限，并尾随海外市场涨势；三名交易商称，此乃因最大产胶国泰国供应中断。
“不过我预期近期涨势将会出现一些修正，这波涨势也受到了美国候任总统特朗普计划提振美国经济的支持，”Kikukawa表示，他并称TOCOM期胶最低可能跌至230日圆。
5月沪胶 大涨915元人民币，收报每吨20,295元。
新加坡2月期胶 尾盘报每公斤214.0美分，涨2.8美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>
(编译 李春喜/张明钧; 审校 孙茉莉/艾茂林)
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日
路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。