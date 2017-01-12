亚洲橡胶：TOCOM期胶升穿300日圆关口，受供应担忧提振

“泰国洪水影响当地橡胶生产的疑虑推动涨势，不过投机客的买盘带来额外助力。”Nissan Securities研究主管Hiroyuki Kikukawa表示。

上档方面，油价周四上涨，因有迹象显示石油输出国组织(OPEC)正开始减产，且预期中国需求将强劲成长，不过美国原油库存增加强化了全球供给过剩的疑虑。

印度天然橡胶价格周四亦跳升至两年半高点，因供应有限，并尾随海外市场涨势；三名交易商称，此乃因最大产胶国泰国供应中断。

“不过我预期近期涨势将会出现一些修正，这波涨势也受到了美国候任总统特朗普计划提振美国经济的支持，”Kikukawa表示，他并称TOCOM期胶最低可能跌至230日圆。

5月沪胶 大涨915元人民币，收报每吨20,295元。

新加坡2月期胶 尾盘报每公斤214.0美分，涨2.8美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>