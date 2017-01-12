美国评等：特朗普减税计划或令美国AAA评级承压--惠誉

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透伦敦1月12日 - 惠誉欧洲、中东及非洲区主权评级主管Ed Parker周四称，美国总统当选人特朗普的减税计划，从中期看可能威胁美国的AAA评级。
“我们认为会增加(美国评级)的中期压力，”Parker在惠誉年度债信展望会议上称。
“即便在大选前，美国政府债务水平也是AAA评级国家中最高的。若特朗普在接下来10年减税6.2万亿美元，会令美国政府债务增加33%左右，”他补充说。(完) (编译 侯雪苹；审校 张荻)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。