美国评等：特朗普减税计划或令美国AAA评级承压--惠誉

路透伦敦1月12日 - 惠誉欧洲、中东及非洲区主权评级主管Ed Parker周四称，美国总统当选人特朗普的减税计划，从中期看可能威胁美国的AAA评级。

“我们认为会增加(美国评级)的中期压力，”Parker在惠誉年度债信展望会议上称。