马来西亚期市：棕榈油期货回吐昨日涨幅收低，受马币走强等因素打压

标题新闻：曼彻斯特攻击案发生四日之前，英国自杀炸弹客人在德国-Sky News引述德国情报机构
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路透吉隆坡1月12日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受马币走强及豆油表现疲弱打压。
棕榈油期货前一交易日创下一周来最大涨幅，收高近2%。
指标3月棕榈油期货 跌0.5%，报每吨3,116马币(699美元)。
成交量为50,931口。
吉隆坡一期货交易商称，棕榈油下跌是因马币走强。
马币兑美元上涨0.3%至4.4560，创下一个月来最高位。
该交易补充称，美国大豆期货走软亦令棕榈油承压。
CBOT-3月豆油期货 跌0.5%。
大商所5月豆油合约 涨0.4%，5月棕榈油合约 升0.9%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
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路透首尔5月25日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0734GMT，外资在韩国股市买超1,1 70亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 5 月25日 117.0 265.7 -405.3 ^5 月24日 77.3 -89.4 -36.5 5 月23日 -55.4 281.2 -261.6 5 月22日 288.7 -260.2 -88.5 5 月19日 41.1 -27.6 -65.1 5 月18日
路透台北5月25日 - 台湾柜台买卖中心周四表示，目前尚未有推出绿色债券指数的时间表，但初步会先以台币计价标的为主。年底前将有能源相关的国营企业发行绿债，待标的足够后即会进行指数编纂。