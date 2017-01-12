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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 19:05 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货回吐昨日涨幅收低，受马币走强等因素打压

路透吉隆坡1月12日 - 马来西亚棕榈油期货周四收低，受马币走强及豆油表现疲弱打压。

棕榈油期货前一交易日创下一周来最大涨幅，收高近2%。

指标3月棕榈油期货 跌0.5%，报每吨3,116马币(699美元)。

成交量为50,931口。

吉隆坡一期货交易商称，棕榈油下跌是因马币走强。

马币兑美元上涨0.3%至4.4560，创下一个月来最高位。

该交易补充称，美国大豆期货走软亦令棕榈油承压。

CBOT-3月豆油期货 跌0.5%。

大商所5月豆油合约 涨0.4%，5月棕榈油合约 升0.9%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 于春红; 审校 王洋)
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