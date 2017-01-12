国际油市：低库存提振柴油和航煤裂解价差

路透新加坡1月12日 - 新加坡柴油和航煤裂解价差周四跳升至逾一周高位，贸易消息人士称因库存下降且来自欧洲的需求预计将增加。

新加坡国际企业发展局(IES)的最新数据显示，截至1月11日的一周，新加坡陆上柴油和航煤库存下降至逾八个月低点976.4万桶。

来自印尼的柴油现货需求支撑裂解价差，交易商称印尼国有能源企业北塔米纳(Pertamina)求购一艘1月末的船货。

他们还表示，中东和俄罗斯的一些炼厂停产也提振人气。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)周三称，旗下Takreer Ruwais炼厂的火灾已经得到控制。

俄能源部称，俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)旗下Tuapse炼厂尚未重启其原油处理装置CDU-12，周三该炼厂发生火灾。

现货市场上有两笔柴油交易、一笔航煤交易达成。

Reliance以较新加坡1月31日-2月6日平均报价每桶升水0.70美元的价格，向维多出售25万桶船期为2月2-6日的柴油。

兴隆以较新加坡1月26日-2月2日平均报价每桶升水0.10美元的价格，向壳牌出售25万桶船期为1月27-31日的含硫500ppm柴油。

兴隆以较新加坡1月27日-2月3日平均报价每桶贴水0.20美元的价格，从道达尔买入10万桶船期为1月27-31日的航煤。(完)

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