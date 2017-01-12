国际油市：亚洲石脑油裂解价差触及一年高位，因供应紧张

路透新加坡1月12日 - 亚洲石脑油裂解价差周四大涨15.7%，触及一年高位每吨111.30美元，由于持续存在需求，供应紧张，而且从西方来的到岸船货数量减少。

阿布扎比国家石油公司(ADNOC)炼厂发生的火灾，亦提振了人气，尽管该公司称，Ruwais炼厂的生产未受影响。

“石脑油供应可能不会受影响，但在火灾后ADNOC的汽油供应或将紧张，”新加坡与ADNOC无关的一交易商称。

俄能源部称，俄罗斯国家石油公司(Rosneft，俄油)旗下Tuapse炼厂尚未重启其原油处理装置CDU-12，周三该炼厂发生火灾。

即使在阿联酋和俄罗斯炼厂中断生产前，2月亚洲料从西方获得的石脑油船货已较1月减少约40%。

亚洲2月料从西方获得约90万吨石脑油，而1月到货量为150万吨。

由于供应减少，买家不得不为船货支付更高的价格。

以台塑石化为例，该公司为2月下半月到岸麦寮的15万吨规格未定石脑油，在成本加运费(C&F)基础上，较日本报价每吨贴水1美元至升水1美元。

亚洲汽油裂解价差升至两周高位每桶11.04美元，但官方数据显示，在截至1月11日当周，新加坡汽油库存增长2.87%，或35.6万桶，至六周高位1,274.1万桶。

中国已向新加坡出口近18.2万吨汽油，这是中国对新加坡自9月22日以来最大单周汽油出口量。

新加坡现货市场上，成交四笔汽油交易，未达成石脑油交易。(完)

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