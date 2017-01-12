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亚洲 | 2017年 1月 12日 星期四 21:15 BJT

亚洲橡胶：1月12日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价 - 路透新闻

路透1月12日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价：

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 1月 299.5 47 298.0 75

* 2月 300.9 92 298.3 13

* 3月 299.5 159 296.2 20

* 4月 296.8 694 291.7 79

* 5月 297.8 1,765 292.1 212

* 6月 299.0 9,273 292.9 2,468

TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。

TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 于春红)
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