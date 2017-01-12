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市场报道 | 2017年 1月 12日 星期四 22:38 BJT

美国热股：华尔街日报称麦当劳欲出售旗下日本业务持股，该股股价小跌

路透1月12日 - 华尔街日报(WSJ)援引知情人士称，麦当劳 正邀请企业对旗下日本业务McDonald's Holdings Co Japan Ltd的大量股份出价。华尔街日报称，麦当劳在该项业务的持股比例稍低于50%，其寻求最多出售33%的持股，报价截止日期为下周。

麦当劳周三收报120.88美元，周四盘初下跌0.3%，报120.49美元。(完) 　　
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