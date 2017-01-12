《独家新闻》美国环保局将宣布菲亚特克莱斯勒柴油车排放超标－消息

路透1月12日 - 两名消息人士表示，美国国家环境保护局(EPA)周四将宣布，菲亚特克莱斯勒汽车 2014年在美国出售的逾一万部柴油卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)中，使用控制软件，掩盖柴油排放超标的事实。

环保局告诉菲亚特克莱斯勒汽车，其未经申报的排放控制软件，掩盖了车辆污染物排放超标的事实，违返了美国环境保护法。菲亚特克莱斯勒汽车拒绝置评。

环保局将在美东时间上午11:00举行电话会议，公布调查结果。

菲亚特克莱斯勒在美国上市的股票目前暂停交易，早盘暴跌9%。