《独家新闻》美国环保局将宣布菲亚特克莱斯勒柴油车排放超标－消息

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透1月12日 - 两名消息人士表示，美国国家环境保护局(EPA)周四将宣布，菲亚特克莱斯勒汽车 2014年在美国出售的逾一万部柴油卡车和运动型车(运动休旅车，SUV)中，使用控制软件，掩盖柴油排放超标的事实。
环保局告诉菲亚特克莱斯勒汽车，其未经申报的排放控制软件，掩盖了车辆污染物排放超标的事实，违返了美国环境保护法。菲亚特克莱斯勒汽车拒绝置评。
环保局将在美东时间上午11:00举行电话会议，公布调查结果。
菲亚特克莱斯勒在美国上市的股票目前暂停交易，早盘暴跌9%。
几个月来，环保局拒绝批准该公司2017款柴油车在美国销售。(完)
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。