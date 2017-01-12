USDA月报：1月12日全球农作物主要信息

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透1月12日 - 美国农业部(USDA)周四公布的月度全球农作物供需报 告中主要资讯如下: 全球供需预估 2016/17 2015/16 1月 12月 1月 小麦(百万吨) 澳洲产量 33.00 33.00 24.50 澳洲出口 24.50 24.00 16.12 阿根廷产量 15.00 14.40 11.30 阿根廷出口 8.60 8.00 9.60 欧盟产量 144.32 143.97 160.01 欧盟出口 25.50 25.00 34.68 加拿大产量 31.70 31.70 27.59 加拿大出口 21.00 21.50 22.13 中国产量 128.85 128.85 130.19 中国进口 3.50 3.50 3.48 大豆(百万吨) 巴西产量 104.00 102.00 96.50 巴西出口 59.50 58.40 54.38 巴西进口 0.35 0.35 0.41 阿根廷产量 57.00 57.00 56.80 阿根廷出口 9.00 9.00 9.92 中国进口 86.00 86.00 83.23 豆油(百万吨) 中国进口 0.62 0.82 0.59 玉米(百万吨) 阿根廷产量 36.50 36.50 29.00 阿根廷出口 25.00 25.00 21.70 南非产量 13.00 13.00 7.90 南非出口 1.50 1.50 0.80 中国产量 219.55 219.55 224.63 中国出口 0.02 0.02 0.00 中国进口 3.00 3.00 3.17 棉花(百万包) 中国产量 22.00 21.00 22.00 中国年末库存 48.35 47.85 58.20 中国出口 0.10 0.10 0.13 中国进口 4.50 4.50 4.41 印度产量 27.00 27.00 26.40(完) 浏览美国农业部的相关新闻，请点选 CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。