USDA月报：1月12日美国农作物主要信息

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透1月12日 - 美国农业部(USDA)在月度全球供需报告中公布的美国 农作物主要信息如下: 大豆类(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 12月 1月 大豆 种植(百万英亩) 83.3 82.7 83.7 83.4 收割(百万英亩) 82.6 81.7 83.0 82.7 单产(蒲式耳/英亩) 47.5 48.0 52.5 52.1 产量 3,927 3,926 4,361 4,307 压榨 1,873 1,886 1,930 1,930 出口 1,842 1,936 2,050 2,050 年末库存 191 197 480 420 豆油(百万磅) 产量 21,399 21,950 22,290 22,390 出口 2,014 2,240 2,150 2,150 年末库存 1,855 1,687 1,552 1,652 豆粕(豆粉)(千短吨) 产量 45,062 44,672 45,611 45,411 出口 13,108 11,963 11,800 11,600 年末库存 260 264 300 300 小麦(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 12月 1月 种植(百万英亩) 56.8 55.0 50.2 50.2 收割(百万英亩) 46.4 47.3 43.9 43.9 单产(蒲式耳/英亩) 43.7 43.6 52.6 52.6 产量 2,026 2,062 2,310 2,310 出口 864 775 975 975 年末库存 752 976 1,143 1,186 玉米(除非特别指明,以百万蒲式耳计) 2014/15 2015/16 2016/17 2016/17 实际值 预估 12月 1月 种植(百万英亩) 90.6 88.0 94.5 94.0 收割(百万英亩) 83.1 80.8 86.8 86.7 单产(蒲式耳/英亩) 171.0 168.4 175.3 174.6 产量 14,216 13,602 15,226 15,148 出口 1,867 1,898 2,225 2,225 年末库存 1,731 1,737 2,403 2,355(完 ) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 刘静)
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。