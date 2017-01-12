欧洲汇市：英镑下跌，投资者为下周英国首相特雷莎梅讲话作准备

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透伦敦1月12日 - 英镑周四下滑，此前英国首相特雷莎梅的发言人称，首相将于下周就脱欧计划发表讲话，引发投资者担心她可能暗示英国将硬退欧。
若不计入英镑在10月的“闪崩”，英镑在本周算是下滑至近32年低位，因英国首相特雷莎梅上周末表示，她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。
投资者认为特雷莎梅的讲话，暗示英国将移民控制的政策优先程度置于欧盟单一市场准入之前。这假设情景被称为“英国硬退欧”。特雷莎梅本身反对“硬性”和“软性”脱欧的说法。
英镑兑美元 周四反弹至最高1.2317美元，此前美国总统当选人特朗普胜选后首个记者会未给出财政支出计划的详情，令美元走弱。
但在特雷莎梅下周将发表退欧计划的消息出来后，英镑转头下跌，至1.2207美元，日内小幅下跌，但远高于周三低位1.2038美元。
英镑兑全面走强的欧元 下滑0.9%，至近两周低点0.8734英镑。
“如果你看看近期表现，市场很少有对特雷莎梅讲话有积极的反应，所以不管怎样，有可能她的讲话将再度驱使市场预期相对的硬退欧，这对英镑不利，”RBC Capital Markets市场策略师Adam Cole说。
交易商等待未来几日英国最高法院将是否维持去年高等法院的裁决。高等法院裁定需经英国议会通过，特雷莎梅政府才能启动启动里斯本条约第50条款，正式展开脱欧磋商。(完)
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。