欧洲汇市：英镑下跌，投资者为下周英国首相特雷莎梅讲话作准备

路透伦敦1月12日 - 英镑周四下滑，此前英国首相特雷莎梅的发言人称，首相将于下周就脱欧计划发表讲话，引发投资者担心她可能暗示英国将硬退欧。

若不计入英镑在10月的“闪崩”，英镑在本周算是下滑至近32年低位，因英国首相特雷莎梅上周末表示，她无意保留“丝毫”欧盟成员国身份。

投资者认为特雷莎梅的讲话，暗示英国将移民控制的政策优先程度置于欧盟单一市场准入之前。这假设情景被称为“英国硬退欧”。特雷莎梅本身反对“硬性”和“软性”脱欧的说法。

英镑兑美元 周四反弹至最高1.2317美元，此前美国总统当选人特朗普胜选后首个记者会未给出财政支出计划的详情，令美元走弱。

但在特雷莎梅下周将发表退欧计划的消息出来后，英镑转头下跌，至1.2207美元，日内小幅下跌，但远高于周三低位1.2038美元。

英镑兑全面走强的欧元 下滑0.9%，至近两周低点0.8734英镑。

“如果你看看近期表现，市场很少有对特雷莎梅讲话有积极的反应，所以不管怎样，有可能她的讲话将再度驱使市场预期相对的硬退欧，这对英镑不利，”RBC Capital Markets市场策略师Adam Cole说。