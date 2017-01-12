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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 05:44 BJT

芝加哥期市：CBOT大豆触及三周高位，因USDA下调产量和库存预估

路透芝加哥1月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四触及三周半高位，交易商表示，因美国农业部(USDA)下调2016年美国大豆产量和库存预估。

交投最活跃的CBOT-3月大豆合约 收高28-3/4美分，报每蒲式耳10.40-1/4美元，此前触及10.41-1/4美元，为12月19日来最高。

美国农业部下调2016年美国大豆产量预估至43.07亿蒲式耳，11月时预估为43.61亿蒲式耳，市场原本预计农业部将上调产量预估。政府还下调了单产预估和大豆种植面积预估。

美国农业部报告，12月1日，美国大豆结转库存为28.95亿蒲式耳，高于上年的水准，但低于分析师预估的29.35亿蒲式耳。

利多的结转库存和产量预估盖过令人失望的出口销售数据。农业部报告，截至1月5日该周，净出口销售旧作大豆34.8900万吨，净取消新作大豆订单5.7万吨。市场预期净销售为50-80万吨。

在大豆类市场中，CBOT豆粕的百分比升幅最大。3月豆粕升穿切入位在接近325美元的200日移动均线带来的阻力。

豆油收涨，跟随大豆和豆粕走势，尽管美国农业部上调2016-17年美国豆油结转库存预估为利空消息。

CME Group报告，有121口1月大豆合约交割，239口豆粕合约交割，174口豆油合约交割。

3月豆粕合约 收涨13美元，报每短吨327.9美元。3月豆油合约 涨0.07美分，报36.07美分。

今日CBOT大豆预估成交量为251,373口，豆粕为119,090口，豆油为94,595口。

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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