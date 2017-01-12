芝加哥期市：CBOT大豆触及三周高位，因USDA下调产量和库存预估

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透芝加哥1月12日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四触及三周半高位，交易商表示，因美国农业部(USDA)下调2016年美国大豆产量和库存预估。
交投最活跃的CBOT-3月大豆合约 收高28-3/4美分，报每蒲式耳10.40-1/4美元，此前触及10.41-1/4美元，为12月19日来最高。
美国农业部下调2016年美国大豆产量预估至43.07亿蒲式耳，11月时预估为43.61亿蒲式耳，市场原本预计农业部将上调产量预估。政府还下调了单产预估和大豆种植面积预估。
美国农业部报告，12月1日，美国大豆结转库存为28.95亿蒲式耳，高于上年的水准，但低于分析师预估的29.35亿蒲式耳。
利多的结转库存和产量预估盖过令人失望的出口销售数据。农业部报告，截至1月5日该周，净出口销售旧作大豆34.8900万吨，净取消新作大豆订单5.7万吨。市场预期净销售为50-80万吨。
在大豆类市场中，CBOT豆粕的百分比升幅最大。3月豆粕升穿切入位在接近325美元的200日移动均线带来的阻力。
豆油收涨，跟随大豆和豆粕走势，尽管美国农业部上调2016-17年美国豆油结转库存预估为利空消息。
CME Group报告，有121口1月大豆合约交割，239口豆粕合约交割，174口豆油合约交割。
3月豆粕合约 收涨13美元，报每短吨327.9美元。3月豆油合约 涨0.07美分，报36.07美分。
今日CBOT大豆预估成交量为251,373口，豆粕为119,090口，豆油为94,595口。
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。