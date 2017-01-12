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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 05:16 BJT

美国股市: 道琼工业指数收低0.32%，纳斯达克指数下跌0.29%

路透纽约1月12日 - 美国股市三大股指周四收低，投资者等待美国企业第四季业绩开锣，以及美国候任总统特朗普的经济政策细节，总统就职典礼还有一周就举行。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收低63.28点，或0.32%，至19,891.00点；标准普尔500指数 收跌4.88点，或0.21%，至2,270.44点；纳斯达克指数 下跌16.16点，或0.29%，至5,547.49点。(完)
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