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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 05:44 BJT

纽约期市：ICE期棉触及一周低位，因农业部供需报告上调产量和库存预估

路透1月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌逾1%，触及一周低点，此前美国农业部上调2016-17作物年棉花产量和库存预估。

ICE-3月期棉合约 一度下跌约1.2%，至盘中低位72.25美分，此为1月4日来最低。

“美国农业部报告对棉花市场带来压力。美国棉花供应比我们原本预期的更多，”Keith Brown and Co主管Keith Brown表示。

根据农业部全球供需报告，全球和美国当前作物年的棉花库存预估高于12时的预估，印度，墨西哥和土耳其等国的消费下降，大部份被中国消费上升所抵销。

美国农业部出口数据显示，上周出口净销售陆地棉23.6万包，较之前一周上升29%。

ICE-3月期棉合约 收低0.8美分，或1.09%，报每磅72.34美分，盘中交易区间为72.25-73.8美分，前者为1月4日来最低。

期货市场总成交量增加5,578口，至34,174口。数据显示，前一交易日，未平仓合约减少1,163口，至262,926口。

美元指数 下跌0.41%。(完)

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