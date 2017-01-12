纽约期市：ICE期棉触及一周低位，因农业部供需报告上调产量和库存预估

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透1月12日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下跌逾1%，触及一周低点，此前美国农业部上调2016-17作物年棉花产量和库存预估。
ICE-3月期棉合约 一度下跌约1.2%，至盘中低位72.25美分，此为1月4日来最低。
“美国农业部报告对棉花市场带来压力。美国棉花供应比我们原本预期的更多，”Keith Brown and Co主管Keith Brown表示。
根据农业部全球供需报告，全球和美国当前作物年的棉花库存预估高于12时的预估，印度，墨西哥和土耳其等国的消费下降，大部份被中国消费上升所抵销。
美国农业部出口数据显示，上周出口净销售陆地棉23.6万包，较之前一周上升29%。
ICE-3月期棉合约 收低0.8美分，或1.09%，报每磅72.34美分，盘中交易区间为72.25-73.8美分，前者为1月4日来最低。
期货市场总成交量增加5,578口，至34,174口。数据显示，前一交易日，未平仓合约减少1,163口，至262,926口。
美元指数 下跌0.41%。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。