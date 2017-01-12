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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 06:09 BJT

加拿大股市：下跌，投资者了结特朗普当选以来的获利

路透多伦多1月12日 - 加拿大股市主要股指周四收低，权重金融股和能源股下跌带来压力，投资者对美国总统选举日以来的稳固涨势锁定利润。

美国总统当选人特朗普在周三记者会上没有公布经济政策的细节，令投资者的乐观情绪减弱。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 自11月8日美国总统选举日以来累计升幅达到逾5%，上周触及2014年9月来最高水准15,621.40点，仅略低于纪录高点。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收跌73.38点，或0.47%，报15,418.16点。

加拿大大型银行股和保险股对大盘指数的拖累较大。公债收益率下滑，打压这些类股。

金融股下跌0.5%。尽管油价上涨，但能源股下滑0.9%。

工业股跌0.5%，材料股下跌0.4%。(完) 　　
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