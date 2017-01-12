新闻稿：应对资本外流，中国面临棘手政策选择--标普

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
新加坡，2017年1月12日—2017年中国市场观察者的主要政策关注点，将从中国的经济增速转为中国决策层将如何应对资本外流，标普全球评级近日发布的报告《两难选择——中国应对资本外流的政策空间》如是表示。
标普全球评级经济学家Vincent Conti表示：“缓解资本外流压力，中国决策者面临三种艰难的政策应对，即让人民币进一步贬值，或者减少外汇储备，或者进一步加强资本管控。但是这任何一种政策选项都伴随一定代价。”
中共十九大将于2017年下半年召开。标普全球评级预计，在此之前，中国决策层会将关注点放在保持稳定上。因此，GDP增长目标将继续设定在6.5%左右，今年的经济政策亦不会发生重大变化。
但是，中国决策者将不得不应对资本外流压力。过去几周，资本外流一直在加速，并可能会持续下去。
Conti表示：“此前资本外流激增的主要驱动力来自国内因素，包括对经济增长可持续性问题和中国汇率机制不明朗的担心。而本轮资本外流，外部压力是主因，包括美元持续走强的大环境，以及美国经济增速和利率上升的预期。”
进一步消耗外汇储备、人民币加速贬值或继续收紧资本管控，对推动人民币国际化和金融体系开放这一长期目标都算是一种倒退。
Conti表示：“面对目前两难的政策选择，中国决策者正在尝试用其所有能动用的政策。但是随着2017年初很可能进一步加深的资本外流压力，市场将密切关注中国决策层的反应。”
只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。