新闻稿：应对资本外流，中国面临棘手政策选择--标普

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新加坡，2017年1月12日—2017年中国市场观察者的主要政策关注点，将从中国的经济增速转为中国决策层将如何应对资本外流，标普全球评级近日发布的报告《两难选择——中国应对资本外流的政策空间》如是表示。

标普全球评级经济学家Vincent Conti表示：“缓解资本外流压力，中国决策者面临三种艰难的政策应对，即让人民币进一步贬值，或者减少外汇储备，或者进一步加强资本管控。但是这任何一种政策选项都伴随一定代价。”

中共十九大将于2017年下半年召开。标普全球评级预计，在此之前，中国决策层会将关注点放在保持稳定上。因此，GDP增长目标将继续设定在6.5%左右，今年的经济政策亦不会发生重大变化。

但是，中国决策者将不得不应对资本外流压力。过去几周，资本外流一直在加速，并可能会持续下去。

Conti表示：“此前资本外流激增的主要驱动力来自国内因素，包括对经济增长可持续性问题和中国汇率机制不明朗的担心。而本轮资本外流，外部压力是主因，包括美元持续走强的大环境，以及美国经济增速和利率上升的预期。”

进一步消耗外汇储备、人民币加速贬值或继续收紧资本管控，对推动人民币国际化和金融体系开放这一长期目标都算是一种倒退。

Conti表示：“面对目前两难的政策选择，中国决策者正在尝试用其所有能动用的政策。但是随着2017年初很可能进一步加深的资本外流压力，市场将密切关注中国决策层的反应。”