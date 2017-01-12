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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 06:04 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月12日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 95.90 -1.04 -1.07 1870590

京东 26.61 -0.16 -0.60 4867276

新浪 67.71 +0.40 +0.59 466532

搜狐 38.23 -0.32 -0.83 217313

网易 235.43 -3.84 -1.60 954250

百度 177.57 -1.75 -0.98 2680102

台湾

台湾积体电路 29.29 -0.88 -2.92 3413444

联电 1.87 +0.00 +0.00 737148

日月光 5.39 +0.02 +0.37 204036

硅品精密 7.57 +0.13 +1.75 372639

和信超媒体 2.97 +0.00 +0.00 1637

友达 3.98 -0.01 -0.25 115707

中华电信 32.16 +0.39 +1.23 85337

台湾国际航电 48.37 +0.11 +0.23 895517

香港

中国移动 54.74 -0.09 -0.16 92506

中国联通 11.43 -0.05 -0.44 69721

中国电信 48.18 -0.10 -0.21 8904

中芯国际 7.01 -0.16 -2.23 64894

电讯盈科 5.73 +0.00 +0.00 475

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表

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