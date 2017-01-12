《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月12日

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 95.90 -1.04 -1.07 1870590
京东 26.61 -0.16 -0.60 4867276
新浪 67.71 +0.40 +0.59 466532
搜狐 38.23 -0.32 -0.83 217313
网易 235.43 -3.84 -1.60 954250
百度 177.57 -1.75 -0.98 2680102
台湾
台湾积体电路 29.29 -0.88 -2.92 3413444
联电 1.87 +0.00 +0.00 737148
日月光 5.39 +0.02 +0.37 204036
硅品精密 7.57 +0.13 +1.75 372639
和信超媒体 2.97 +0.00 +0.00 1637
友达 3.98 -0.01 -0.25 115707
中华电信 32.16 +0.39 +1.23 85337
台湾国际航电 48.37 +0.11 +0.23 895517
香港
中国移动 54.74 -0.09 -0.16 92506
中国联通 11.43 -0.05 -0.44 69721
中国电信 48.18 -0.10 -0.21 8904
中芯国际 7.01 -0.16 -2.23 64894
电讯盈科 5.73 +0.00 +0.00 475
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
美股盘前/盘后 美股一周展望
Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股
Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股
Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股
美股业绩公布日程 中港台企业ADR报价一览表
股市新闻 美股盘中英文报导
欧洲股市报导 日本股市报导
香港股市报导 中国股市报导
澳洲股市报导 台湾股市报导
韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张荻； 审校 张涛)
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。