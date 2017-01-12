新闻稿：风险管制不力可能损害中国债券市场--标准普尔

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香港，2017年1月12日—标普全球评级表示，近期中国券商国海证券股份有限公司（国海证券）牵涉的债市丑闻突显出中国债券市场参与者风险管理存在缺陷。

标普全球评级认为，如果不实施有效的风险控制措施，这样的事件可能动摇金融稳定。在当前经济增速放缓和市场动荡加剧的情况下，交易和结算问题的负面影响可能迅速蔓延，进而损害整体市场信心。

标普全球评级信用分析师胡旸瑞表示：“随着债券违约增加和收益率波动加剧，我们预计在疲弱的公司治理框架下，隐蔽交易和激进的风险承担将蓬勃发展。如果这种情况普遍存在且得以累积，在其规模足够大的情况下，可能破坏市场信心和整体金融稳定。”

国海证券声称公司前员工伪造印章，签署未获授权的债券代持协议，涉及金额不超过165亿元人民币。该案件揭开了未授权代持协议，使之有效性、兑现协议的潜规则、及未来对类似安排的接受性产生了质疑。

国海证券一案，监管机构协调后令牵涉各方分担潜在损失。这使得机构认为损失可以共担，且缺乏可见且明晰的监管罚款或制裁，据此我们认为此举并不会鼓励机构增强相关控制与治理。

与之相对，在广为人知的国际金融欺诈案中，牵涉机构如果不能证明其存在足够的风险防范措施，则可能被处以巨额罚款。

胡旸瑞表示：“我们认为想要促使机构将风险控制提高至适当水平，明确的规则和处罚是必需的。到目前为止，监管机构主要扮演了调解者的角色以平息市场。我们认为这只是短期的解决方案，解决根源问题需要更彻底的改变。”

国海证券案件突显出小型金融机构内部控制失效的问题，但该案也牵涉其他22家金融机构，且在交割失败后才暴露出来。这表明市场接受此类隐蔽交易的倾向，此间暴露的操作漏洞可能被违规者所利用。

我们近期看到的多个事件表明风险管制缺陷普遍存在。另一个案例牵涉广发银行股份有限公司，2016年12月爆出未授权的银行保函，以使得一不良贷款人能够在一家P2P平台发行私募债，此案令相关问题再度暴露在聚光灯下。该案还牵涉浙江的一家债券担保机构和一家知名保险公司。去年初，银行票据诈骗也造成一定程度的市场不安。

我们认为有效的交易确认流程和恰当的职责分割，可能有助于机构尽早发现违规行为，并控制相关风险。虽然串通舞弊难以完全避免，但借助清晰的惩戒处分先例和正确的风险文化，风险可以被减轻。

我们了解中国证券监督管理委员会正要求券商自查，以调查国海证券案的相关问题。在此阶段，我们预计这对我们所评级的券商不会有显着影响。我们评级的券商均为行业领先机构。

国海证券案件可能不只是操作问题，还可能隐藏实际杠杆和相关券商的利润波动。由于所涉代持协议未得到恰当记录，协议发起方可能不承认相关义务，而对手方则认为协议是具有执行效力的。此类会计不当处理可能扭曲所公布的监管指标。