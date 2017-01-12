新闻稿：风险管制不力可能损害中国债券市场--标准普尔

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
（注：标准普尔提供以下中文版本系根据英文版本翻译，若与原英文版本有任何分歧，概以英文版本为准。）
香港，2017年1月12日—标普全球评级表示，近期中国券商国海证券股份有限公司（国海证券）牵涉的债市丑闻突显出中国债券市场参与者风险管理存在缺陷。
标普全球评级认为，如果不实施有效的风险控制措施，这样的事件可能动摇金融稳定。在当前经济增速放缓和市场动荡加剧的情况下，交易和结算问题的负面影响可能迅速蔓延，进而损害整体市场信心。
标普全球评级信用分析师胡旸瑞表示：“随着债券违约增加和收益率波动加剧，我们预计在疲弱的公司治理框架下，隐蔽交易和激进的风险承担将蓬勃发展。如果这种情况普遍存在且得以累积，在其规模足够大的情况下，可能破坏市场信心和整体金融稳定。”
国海证券声称公司前员工伪造印章，签署未获授权的债券代持协议，涉及金额不超过165亿元人民币。该案件揭开了未授权代持协议，使之有效性、兑现协议的潜规则、及未来对类似安排的接受性产生了质疑。
国海证券一案，监管机构协调后令牵涉各方分担潜在损失。这使得机构认为损失可以共担，且缺乏可见且明晰的监管罚款或制裁，据此我们认为此举并不会鼓励机构增强相关控制与治理。
与之相对，在广为人知的国际金融欺诈案中，牵涉机构如果不能证明其存在足够的风险防范措施，则可能被处以巨额罚款。
胡旸瑞表示：“我们认为想要促使机构将风险控制提高至适当水平，明确的规则和处罚是必需的。到目前为止，监管机构主要扮演了调解者的角色以平息市场。我们认为这只是短期的解决方案，解决根源问题需要更彻底的改变。”
国海证券案件突显出小型金融机构内部控制失效的问题，但该案也牵涉其他22家金融机构，且在交割失败后才暴露出来。这表明市场接受此类隐蔽交易的倾向，此间暴露的操作漏洞可能被违规者所利用。
我们近期看到的多个事件表明风险管制缺陷普遍存在。另一个案例牵涉广发银行股份有限公司，2016年12月爆出未授权的银行保函，以使得一不良贷款人能够在一家P2P平台发行私募债，此案令相关问题再度暴露在聚光灯下。该案还牵涉浙江的一家债券担保机构和一家知名保险公司。去年初，银行票据诈骗也造成一定程度的市场不安。
我们认为有效的交易确认流程和恰当的职责分割，可能有助于机构尽早发现违规行为，并控制相关风险。虽然串通舞弊难以完全避免，但借助清晰的惩戒处分先例和正确的风险文化，风险可以被减轻。
我们了解中国证券监督管理委员会正要求券商自查，以调查国海证券案的相关问题。在此阶段，我们预计这对我们所评级的券商不会有显着影响。我们评级的券商均为行业领先机构。
国海证券案件可能不只是操作问题，还可能隐藏实际杠杆和相关券商的利润波动。由于所涉代持协议未得到恰当记录，协议发起方可能不承认相关义务，而对手方则认为协议是具有执行效力的。此类会计不当处理可能扭曲所公布的监管指标。
只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。