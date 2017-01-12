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市场报道 | 2017年 1月 13日 星期五 06:04 BJT

《美国重要政经日程》-1月13日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1330 - 商务部公布12月零售销售数据

1330 - 劳工部公布12月生产者物价指数(PPI)

1500 - 商务部公布11月企业库存

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 张涛)
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