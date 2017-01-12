修正-更新版 1-《全球汇市》美元跌至五周低位，因特朗普行情失去动能

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
(更正：译文第一段有误，改为“美国候任总统”，非“美国候选总统”。) * 美元兑日圆跌至114日圆下方的五周低点 * 美元指数势将录得11月初以来表现最差的一周 * 墨西哥披索兑美元从纪录低点反弹 路透纽约1月12日 - 美元兑一篮子货币周四触及五周最低水准，势将录得11月来表现最 差的一周。在昨日美国候任总统特朗普记者会后，投资者对因预期美国将出现通货再膨胀， 而买入美元的交易失去信心。 周三投机客推高美元指数至一周高位，因预期特朗普在11月8日大选获胜后的首个记者 会上，将透露有关财政支出和减税政策的更多细节。 但事与愿违，这次记者会的主要内容却是有关俄罗斯黑客攻击，以及媒体曾毫无根据地 报导其在莫斯科被录下有失体面资料的争论。 。美元指数下跌多达0.9%，至10 0.720，为12月8日来最低，记者会前触及102.950。 美元指数在周四午后缩减跌幅，最新报101.370，仅下跌0.4%。 “昨日的记者会未提供有关税改和财政刺激计划的任何信息，以及这些措施是否会实施 ，”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli说。“我们看到市场有些失望。” 美元指数从特朗普胜选至周三累计升幅达到4%，因预期他承诺的政策将会推高通胀，促 使美国联邦储备理事会(FED/美联储)加息。美元指数本周周线势将下跌0.9%，为截至11月4 日当周来表现最差的一周。 美元兑日圆 下跌最多1.4%，至113.76日圆，为五周最低水准。欧元兑美元 触及五周高位1.0684美元。英镑兑美元 触及六日高点1.2317美元，从周三触及的三 个月低位1.2038反弹。 美元兑墨西哥披索 尾盘跌0.3%，报21.7870披索。墨西哥披索周三跌穿22披索 关口，此前特朗普称，可能对美国汽车制造商在墨西哥生产的汽车征收重税。 分析师表示，尚不清楚美元弱势将会持续多久。 “目前我不会对美元的全面走势作出判断。我认为(特朗普)仍会落实他的施政纲领，” 日本三菱日联金融集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman称。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0610 1.0580 +0.28 +0.92 1.0513 美元/日圆 114.70 115.40 -0.61 -1.86 116.87 欧元/日圆 121.70 122.09 -0.32 -1.17 123.14 美元/瑞郎 1.0107 1.0136 -0.29 -0.70 1.0178 英镑/美元 1.2161 1.2211 -0.41 -1.42 1.2336 美元/加元 1.3143 1.3177 -0.26 -2.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.8583 6.8863 -0.41 -1.64 6.9726 澳元/美元 0.7482 0.7440 +0.56 +3.70 0.7215 欧元/瑞郎 1.0729 1.0732 -0.03 +0.11 1.0717 欧元/英镑 0.8723 0.8663 +0.69 +2.41 0.8518 新西兰元/美元 0.7095 0.7054 +0.58 +2.22 0.6941 美元/挪威克朗 8.5250 8.5499 -0.29 -1.30 8.6370 欧元/挪威克朗 9.0460 9.0455 +0.01 -0.44 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9510 9.0255 -0.83 -1.72 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4977 9.5500 -0.55 -0.86 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。