修正-更新版 1-《全球汇市》美元跌至五周低位，因特朗普行情失去动能

(更正：译文第一段有误，改为“美国候任总统”，非“美国候选总统”。) * 美元兑日圆跌至114日圆下方的五周低点 * 美元指数势将录得11月初以来表现最差的一周 * 墨西哥披索兑美元从纪录低点反弹 路透纽约1月12日 - 美元兑一篮子货币周四触及五周最低水准，势将录得11月来表现最 差的一周。在昨日美国候任总统特朗普记者会后，投资者对因预期美国将出现通货再膨胀， 而买入美元的交易失去信心。 周三投机客推高美元指数至一周高位，因预期特朗普在11月8日大选获胜后的首个记者 会上，将透露有关财政支出和减税政策的更多细节。 但事与愿违，这次记者会的主要内容却是有关俄罗斯黑客攻击，以及媒体曾毫无根据地 报导其在莫斯科被录下有失体面资料的争论。 。美元指数下跌多达0.9%，至10 0.720，为12月8日来最低，记者会前触及102.950。 美元指数在周四午后缩减跌幅，最新报101.370，仅下跌0.4%。 “昨日的记者会未提供有关税改和财政刺激计划的任何信息，以及这些措施是否会实施 ，”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli说。“我们看到市场有些失望。” 美元指数从特朗普胜选至周三累计升幅达到4%，因预期他承诺的政策将会推高通胀，促 使美国联邦储备理事会(FED/美联储)加息。美元指数本周周线势将下跌0.9%，为截至11月4 日当周来表现最差的一周。 美元兑日圆 下跌最多1.4%，至113.76日圆，为五周最低水准。欧元兑美元 触及五周高位1.0684美元。英镑兑美元 触及六日高点1.2317美元，从周三触及的三 个月低位1.2038反弹。 美元兑墨西哥披索 尾盘跌0.3%，报21.7870披索。墨西哥披索周三跌穿22披索 关口，此前特朗普称，可能对美国汽车制造商在墨西哥生产的汽车征收重税。 分析师表示，尚不清楚美元弱势将会持续多久。 “目前我不会对美元的全面走势作出判断。我认为(特朗普)仍会落实他的施政纲领，” 日本三菱日联金融集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman称。 今日 上日 当日 今年以来 2016年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0610 1.0580 +0.28 +0.92 1.0513 美元/日圆 114.70 115.40 -0.61 -1.86 116.87 欧元/日圆 121.70 122.09 -0.32 -1.17 123.14 美元/瑞郎 1.0107 1.0136 -0.29 -0.70 1.0178 英镑/美元 1.2161 1.2211 -0.41 -1.42 1.2336 美元/加元 1.3143 1.3177 -0.26 -2.14 1.3430 美元/离岸人民币 6.8583 6.8863 -0.41 -1.64 6.9726 澳元/美元 0.7482 0.7440 +0.56 +3.70 0.7215 欧元/瑞郎 1.0729 1.0732 -0.03 +0.11 1.0717 欧元/英镑 0.8723 0.8663 +0.69 +2.41 0.8518 新西兰元/美元 0.7095 0.7054 +0.58 +2.22 0.6941 美元/挪威克朗 8.5250 8.5499 -0.29 -1.30 8.6370 欧元/挪威克朗 9.0460 9.0455 +0.01 -0.44 9.0858 美元/瑞典克朗 8.9510 9.0255 -0.83 -1.72 9.1077 欧元/瑞典克朗 9.4977 9.5500 -0.55 -0.86 9.5799 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)