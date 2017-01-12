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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 06:54 BJT

修正-更新版 1-《全球汇市》美元跌至五周低位，因特朗普行情失去动能

(更正：译文第一段有误，改为“美国候任总统”，非“美国候选总统”。)
    * 美元兑日圆跌至114日圆下方的五周低点
    * 美元指数势将录得11月初以来表现最差的一周
    * 墨西哥披索兑美元从纪录低点反弹

    路透纽约1月12日 - 美元兑一篮子货币周四触及五周最低水准，势将录得11月来表现最
差的一周。在昨日美国候任总统特朗普记者会后，投资者对因预期美国将出现通货再膨胀，
而买入美元的交易失去信心。
    
    周三投机客推高美元指数至一周高位，因预期特朗普在11月8日大选获胜后的首个记者
会上，将透露有关财政支出和减税政策的更多细节。
    
    但事与愿违，这次记者会的主要内容却是有关俄罗斯黑客攻击，以及媒体曾毫无根据地
报导其在莫斯科被录下有失体面资料的争论。 。美元指数下跌多达0.9%，至10
0.720，为12月8日来最低，记者会前触及102.950。
    
    美元指数在周四午后缩减跌幅，最新报101.370，仅下跌0.4%。

    “昨日的记者会未提供有关税改和财政刺激计划的任何信息，以及这些措施是否会实施
，”瑞穗汇市策略师Sireen Harajli说。“我们看到市场有些失望。”
    
    美元指数从特朗普胜选至周三累计升幅达到4%，因预期他承诺的政策将会推高通胀，促
使美国联邦储备理事会(FED/美联储)加息。美元指数本周周线势将下跌0.9%，为截至11月4
日当周来表现最差的一周。
    
    美元兑日圆 下跌最多1.4%，至113.76日圆，为五周最低水准。欧元兑美元 
触及五周高位1.0684美元。英镑兑美元 触及六日高点1.2317美元，从周三触及的三
个月低位1.2038反弹。
    
    美元兑墨西哥披索 尾盘跌0.3%，报21.7870披索。墨西哥披索周三跌穿22披索
关口，此前特朗普称，可能对美国汽车制造商在墨西哥生产的汽车征收重税。
    
    分析师表示，尚不清楚美元弱势将会持续多久。
    
    “目前我不会对美元的全面走势作出判断。我认为(特朗普)仍会落实他的施政纲领，”
日本三菱日联金融集团(MUFG)汇市分析师Lee Hardman称。
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2016年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    
    欧元/美元            1.0610   1.0580   +0.28   +0.92   1.0513
    美元/日圆            114.70   115.40   -0.61   -1.86   116.87
    欧元/日圆         121.70   122.09   -0.32   -1.17   123.14
    美元/瑞郎            1.0107   1.0136   -0.29   -0.70   1.0178
    英镑/美元            1.2161   1.2211   -0.41   -1.42   1.2336
    美元/加元            1.3143   1.3177   -0.26   -2.14   1.3430
    美元/离岸人民币    6.8583   6.8863   -0.41   -1.64   6.9726
    澳元/美元            0.7482   0.7440   +0.56   +3.70   0.7215
    欧元/瑞郎         1.0729   1.0732   -0.03   +0.11   1.0717
    欧元/英镑         0.8723   0.8663   +0.69   +2.41   0.8518
    新西兰元/美元        0.7095   0.7054   +0.58   +2.22   0.6941
    美元/挪威克朗        8.5250   8.5499   -0.29   -1.30   8.6370
    欧元/挪威克朗     9.0460   9.0455   +0.01   -0.44   9.0858
    美元/瑞典克朗        8.9510   9.0255   -0.83   -1.72   9.1077
    欧元/瑞典克朗     9.4977   9.5500   -0.55   -0.86   9.5799
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
　　
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