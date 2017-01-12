美国个股：亚马逊将在美国新增逾10万个工作岗位

路透纽约/华盛顿1月12日 - 全球最大线上零售商亚马逊(Amazon.com) 周四表示，将在美国创造逾10万个工作岗位，从软件开发到仓库工作都有，这个最新举动的目的是藉由投资于加快交货速度来争取消费者。

亚马逊在新闻稿中表示，未来18个月在美国将增加全职工作岗位逾50%至28万个。

物流顾问公司MWPVL International Inc.总裁Marc Wulfraat表示，今明年在美国至少有16家新的物流中心。他称，有一些是亚马逊首次进军到人口密集地，例如休士顿。

亚马逊不愿对何处将聘雇最多人、是否是物流或企业内部职缺做出评论。

“我们认为这是一个亚马逊业务当前轨道及管理层信心的正面迹象，”Baird Equity Research分析师Colin Sebastian在研究报告中表示。

“亚马逊宣布的时间点和细节，或许有一些‘政治资本’考量，”他并称。“我们猜想，亚马逊不会把海外聘用的职缺转移至美国，就算有也是极少数。”