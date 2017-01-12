美国个股：亚马逊将在美国新增逾10万个工作岗位

离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透纽约/华盛顿1月12日 - 全球最大线上零售商亚马逊(Amazon.com) 周四表示，将在美国创造逾10万个工作岗位，从软件开发到仓库工作都有，这个最新举动的目的是藉由投资于加快交货速度来争取消费者。
亚马逊在新闻稿中表示，未来18个月在美国将增加全职工作岗位逾50%至28万个。
物流顾问公司MWPVL International Inc.总裁Marc Wulfraat表示，今明年在美国至少有16家新的物流中心。他称，有一些是亚马逊首次进军到人口密集地，例如休士顿。
亚马逊不愿对何处将聘雇最多人、是否是物流或企业内部职缺做出评论。
“我们认为这是一个亚马逊业务当前轨道及管理层信心的正面迹象，”Baird Equity Research分析师Colin Sebastian在研究报告中表示。
“亚马逊宣布的时间点和细节，或许有一些‘政治资本’考量，”他并称。“我们猜想，亚马逊不会把海外聘用的职缺转移至美国，就算有也是极少数。”
亚马逊股价收涨1.8%至813.64美元。(完) (编译 戴素萍 审校 张明钧)
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。
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