欧元区经济：德国财长呼吁欧洲央行今年开始解除货币刺激政策

朔伊布勒承认自己对欧洲央行的货币政策并没有好感，但称欧洲央行肩负欧元区的使命，欧洲央行执行得很好。

朔伊布勒称，核心问题在于一些欧元区国家无力按照要求提高竞争力，他说，“问题在于其他国家疲弱，而不是德国太强。”

朔伊布勒还表示，需要花很大力气才能让德国民众相信相对于风险和负面影响而言，欧元更多地是带来就业、社会和商业方面的好处。

为了支持德国的上述观点，朔伊布勒还表示意大利等国遵守已达成的规定至关重要。

德国副财长Jens Spahn上周告诉路透，期待欧洲央行“开始审慎退出”扩张性货币政策。(完) (编译 陈宗琦/孙国玉；审校 张荻)