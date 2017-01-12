欧元区经济：德国财长呼吁欧洲央行今年开始解除货币刺激政策

韩国财政：总统下令尽快起草追加预算，争取6月获国会批准--发言人
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
朔伊布勒承认自己对欧洲央行的货币政策并没有好感，但称欧洲央行肩负欧元区的使命，欧洲央行执行得很好。
朔伊布勒称，核心问题在于一些欧元区国家无力按照要求提高竞争力，他说，“问题在于其他国家疲弱，而不是德国太强。”
朔伊布勒还表示，需要花很大力气才能让德国民众相信相对于风险和负面影响而言，欧元更多地是带来就业、社会和商业方面的好处。
为了支持德国的上述观点，朔伊布勒还表示意大利等国遵守已达成的规定至关重要。
德国副财长Jens Spahn上周告诉路透，期待欧洲央行“开始审慎退出”扩张性货币政策。(完) (编译 陈宗琦/孙国玉；审校 张荻)
路透首尔5月25日 - 韩国新总统文在寅发言人Park Soo-hyun周四称，总统下令官员尽快起草追加预算，以在6月通过韩国国会批准。
路透日本佐贺5月25日 - 日本央行审议委员樱井真周四排除央行很快上调债券收益率目标的可能，强调了维持大规模刺激计划以支撑通胀并抵御海外经济风险的必要性。
路透北京5月25日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率略有下行，国债期货亦窄幅震荡。交易员表示，今日人民币兑美元即期大幅升值提振国内债市情绪，国债期货早盘大多时间走势平稳，临近午盘有所回落，现券收益率亦整体波动不大。