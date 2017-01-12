美国与加拿大经济指标预测--1月13日-1月20日****

离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日当周 1月13日(五) 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 +1.6% +1.3% (较前月) +0.3% +0.4% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.5% +1.6% (较前月) +0.1% +0.4% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.8% (较前月) -- +0.2% 1330 美国零售销售(较前月) 12月 +0.7% +0.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.5% +0.2% 1500 美国企业库存(较前月) 11月 -- -0.2% 1500 美国密西根大学消费者信心指数 1月初值 98.5 98.2 现况指数 111.5 111.9 预期指数 90.2 89.5 1月16日当周 1月16日(一) 暂无重要经济指标公布 1月17日(二) 1330 美国纽约联储制造业指数 1月 10.0 9.0 1月18日(三) 1330 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 +0.3% +0.2% 未经季节调整的CPI(较上年同期) -- +1.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) -- +2.1% 每周平均实质所得(较前月) -- -0.3% 1415 美国工业生产(较前月) 12月 +0.4% -0.4% 产能利用率 75.3% 75.0% 制造业产出(较前月) +0.2% -0.1% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 1月 70 70 1500 加拿大央行利率决定 -- 0.50% 0.50% 2100 美国整体资本流动(亿美元) 11月 -- 净流入188 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出635 1月19日(四) 1330 美国建筑许可年率(万户) 12月 122.0 121.2 建筑许可(较前月) -- -3.8% 房屋开工年率(万户) 119.5 109.0 房屋开工(较前月) -- -18.7% 1330 美国费城联邦储备银行制造业指数 1月 15.0 21.5 1330 加拿大制造业销售(较前月) 11月 -- -0.8% 1月20日(五) 1330 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- -0.4% (较上年同期) -- +1.2% 央行核心CPI(较前月) -- -0.5% (较上年同期) -- +1.5% 1330 加拿大零售销售(较前月) 11月 -- +1.1% 扣除汽车的零售销售(较前月) -- +1.4% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 杜明霞；审校 王兴亚)
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。
路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。 人民币 上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。 上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。 其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。 会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。 “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。 Ng表示，包括韩元、台币