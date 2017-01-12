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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 07:44 BJT

金砖国家：1月12日股汇市收盘纵览

路透1月13日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月12日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.12%，报896.64点。

中国股市：沪综指连三日收跌，前期强势股走势降温大盘进入弱势格局

中国汇市：人民币兑美元大幅收升，受美指走低和CNH大涨带动

香港股市：连涨五日后下滑，科技股下跌

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巴西股市：大幅收高，因交易员押注降息可望提振经济活动并提振企业或利。指标股指Bovespa指数 收盘上涨2.41%，报63,953.930点。

巴西汇市：雷亚尔走高，因全球对新兴市场资产的买兴增加。雷亚尔兑美元 收报3.1749/56，上日收报3.1910/16。

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南非股市：近持平，但奢侈品集团Richemont 公布营收高于预估后，股价大涨6%至10个月高点。金价升至七周高位则激励金矿类股上扬。指标Top-40指数 收盘下跌0.06%，报45,720.2点；大盘综合指数 收盘上涨0.01%，报52,444.36点。

南非汇市：兰特跳升2.2%至两个月高位，因美元遭重挫

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印度股市：连续三天收高，Infosys 等资讯科技(IT)股在财报发布前上涨，且冀望美国总统当选人特朗普或许不会执行严格的签证规定。BSE指数 收盘上涨0.39%，报27,247.16点；NSE指数 收盘上涨0.32%，报8,407.2点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.085，上日收报68.32。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨1.71%，报1,175.28点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘上涨1.49%，报611.28点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升值0.69%，报59.3325；卢布兑欧元 升值0.2%，报63.01。(完) (编译 张若琪 审校 王兴亚)
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