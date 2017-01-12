欧洲经济指标预测--1月13日-1月20日****

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月9日当周 1月13日(五) 0700 德国趸售(批发)物价指数(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.8% 1月16日当周 1月16日(一) 0900 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月终值 -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- +0.5% 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差201 1月17日(二) 0745 法国预算收支(亿欧元) 12月 -- 赤字855.0 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 11月 -- 顺差4.52 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差42.99 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 12月 -- +0.2% (较上年同期) -- +1.2% 核心CPI(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.2% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- +2.5% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 12月 投入物价(未经季节调整，较前月) -- -1.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +12.9% 产出物价(未经季节调整，较前月) -- 持平 (未经季节调整，较上年同期) -- +2.3% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) -- 持平 (未经季节调整，较上年同期) -- +2.2% 1000 德国ZEW经济景气指数 1月 正16.0 正13.8 现况指数 正64.3 正63.5 1月18日(三) 0700 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +1.0% +1.0% (较上年同期) +1.7% +1.7% 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.7% +0.7% (较上年同期) +1.7% +1.7% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 12月 -- 增加2.4 按ILO标准计算的失业率 截至11月的三个月 -- 4.8% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.5% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.6% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 12月终值 +0.5% -0.1% (较上年同期) +1.1% +1.1% 扣除食品和能源的HICP(较前月) +0.4% -0.1% (较上年同期) +0.9% +0.8% 1月19日(四) 0001 英国RICS房价差值 12月 -- 30 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 12月 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.6% 0900 欧元区未经季节调整经常帐(亿欧元) 11月 -- 盈余328 经季节调整经常帐(亿欧元) -- 盈余284 直接投资/证券投资净流入(亿欧元) -- 651 1245 欧洲央行再融资利率 1月 0.00% 0.00% 存款利率 负0.40% 负0.40% 1月20日(五) 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 +0.4% +0.3% (较上年同期) +1.0% +0.1% 0930 英国零售销售(较前月) 12月 -- +0.2% (较上年同期) -- +5.9% 扣除能源的零售销售(较前月) -- +0.5% (较上年同期) -- +6.6% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖；审校 张荻)
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。