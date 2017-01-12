基金产业：美国投资级债券基金创近两年来最大规模资金流入--理柏

离岸人民币：4月人民币在国际支付中占比降至1.6%，排名下滑至第七--SWIFT
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透纽约1月12日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，1月11日止当周投资人投入40亿美元至美国投资级公司债券基金，创下2015年2月以来该类型基金最大规模资金流入。
应税债券基金整体吸引了39亿美元的新资金流入，创下9月底以来最高。股票型基金当周吸引了24亿美元资金流入，为连续第三周有新买盘涌入。
理柏指出，美国投资级公司债券基金已连续四周有新资金流入。
CFRA上市交易基金(ETF)及共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示，“投资级公司债券基金表现及收益非常稳健，在年初不确定性弥漫之际特别具有吸引力。”
根据理柏，美国高收益垃圾债券基金亦因为投资人寻求收益而有资金流入，当周该类型基金资金流入金额为5.64亿美元，连续第三周有资金流入。
汤森路透理柏资深研究分析师Pat Keon指出，贷款参与(Loan Participation)基金、也就是所谓银行贷款基金，在总统大选以来一直有不错表现，这段期间共有超过69亿美元资金流入，而上周资金流入就有7.95亿美元。
美国股票型基金周三为止当周吸引24亿美元资金流入，为连续第三周有资金流入。尽管如此，所有的资金都是流入了广受欢迎的ETF，美国股票ETF在当周吸引了33亿美元资金流入，美国股票共同基金则有9.16亿美元资金流出。
整体而言，美国国内型股票基金有3.86亿美元资金撤出，为三周来首见资金流出，美国海外型股票基金吸引了28亿美元资金流入，为2016年3月以来最高。
理柏称，美国货币市场基金当周共有211亿美元资金流出，为三周来最大。美国新兴市场股票型基金吸引5.82亿美元新资金流入，连续第二周有资金流入，美国新兴市场债券基金吸引1.72亿美元资金流入，为连续第二周资金流入。(完)
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。
路透东京5月25日 - 日本公债价格周四下滑，收益率曲线趋陡，因40年期公债标售不尽人意，超长期公债之后遭遇卖压。 10年期日债 收益率上涨0.5个基点至0.050%。10年期日债期货 小涨0.02点，收报150.56。 30年期日债收益率 及40年期日债收益率 分别上涨1.5个基点，各自报0.815%和1.035%。 日本财务省标售5,000亿日圆(44.7亿美元)的40年期日债，票面利率0.9%，高于上次标售中的0.4%，以反映市场价格水平。最高中标收益率为0.9650%。 此次标售的投标倍数为2.87，低于上次的2.95，表明该品种债券需求有所下降。 日本央行审议委员樱井真周四排除了短期内提高央行债券收益率目标的可能，强调需继续实施大规模刺激计划，以提升通胀并抵御海外经济风险。樱井真是最强烈支持积极宽松货币的委员之一。
路透5月25日 - 亚洲货币周四走坚，此前美联储公布的会议记录显示，决策者倾向于缓步升息；中国人民币在官方推动的美元卖盘拉动下触及两个月高点。上日评级机构穆迪下调中国主权债信评级。 人民币 上涨约0.2%，触及3月底以来高点。五名交易员称，多家中国国有银行于在岸市场卖出美元，这被视为当局出手展现实力。 上日人民币小幅走软，此前穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望 从负面调整为稳定，称随着中国增长放缓以及借款增多，财政实力将下降。 其他亚币则受到美联储会议记录的支撑。会议记录显示，决策者们同意暂不升息，直到证实美国经济放缓是暂时现象，不过多数美联储官员认为将很快升息。 会议纪录还显示，决策官员支持逐步缩减美联储的庞大资产负债表规模。 “新兴亚币随美元隔夜的趋软而大致走高，这预示了美元在亚洲盘的压力沉重基调。”华侨银行汇市分析师Emmanuel Ng在报告称。 Ng表示，包括韩元、台币