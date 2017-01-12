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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 07:53 BJT

基金产业：美国投资级债券基金创近两年来最大规模资金流入--理柏

路透纽约1月12日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，1月11日止当周投资人投入40亿美元至美国投资级公司债券基金，创下2015年2月以来该类型基金最大规模资金流入。

应税债券基金整体吸引了39亿美元的新资金流入，创下9月底以来最高。股票型基金当周吸引了24亿美元资金流入，为连续第三周有新买盘涌入。

理柏指出，美国投资级公司债券基金已连续四周有新资金流入。

CFRA上市交易基金(ETF)及共同基金研究主管Todd Rosenbluth表示，“投资级公司债券基金表现及收益非常稳健，在年初不确定性弥漫之际特别具有吸引力。”

根据理柏，美国高收益垃圾债券基金亦因为投资人寻求收益而有资金流入，当周该类型基金资金流入金额为5.64亿美元，连续第三周有资金流入。

汤森路透理柏资深研究分析师Pat Keon指出，贷款参与(Loan Participation)基金、也就是所谓银行贷款基金，在总统大选以来一直有不错表现，这段期间共有超过69亿美元资金流入，而上周资金流入就有7.95亿美元。

美国股票型基金周三为止当周吸引24亿美元资金流入，为连续第三周有资金流入。尽管如此，所有的资金都是流入了广受欢迎的ETF，美国股票ETF在当周吸引了33亿美元资金流入，美国股票共同基金则有9.16亿美元资金流出。

整体而言，美国国内型股票基金有3.86亿美元资金撤出，为三周来首见资金流出，美国海外型股票基金吸引了28亿美元资金流入，为2016年3月以来最高。

理柏称，美国货币市场基金当周共有211亿美元资金流出，为三周来最大。美国新兴市场股票型基金吸引5.82亿美元新资金流入，连续第二周有资金流入，美国新兴市场债券基金吸引1.72亿美元资金流入，为连续第二周资金流入。(完)
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