日本数据：12月M3货币供应额较上年同期增长3.4%--央行

更正-印尼社会：雅加达发生疑似自杀炸弹攻击，总统呼吁民众冷静
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透东京1月13日 - 日本央行周五公布，日本12月M3货币供应额较上年同期增长3.4%。 下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)： 12月 11月 10月 上年12月 M2 +4.0 +3.9* +3.7 +3.1 M3 +3.4 +3.4 +3.1 +2.5 广义流动性 +2.1 +1.9 +1.5* +3.5 注：* 为修正值。 参看完整图表，请浏览日本央行网站： here (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透台北5月25日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资在台股买超61.87亿台币，连四日买超共 计113.58亿台币；上交易日修正后为买超10.87亿台币。 三大法人今日合计买超97.19亿台币，上交易日修正后为买超26.77亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 5/25 +61.87 +97.19 5/24 +10.87r +26.77r 5/23 +29.75r +60.32r 5/22 +11.09 +19.32r 5/19 -12.73r -6.02r 5/18 -38.60 -33.69r 5/17 +9.54r -0.88r 5/16 +
但日股涨势受限，因美元/日圆限于窄幅区间波动，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议记录令市场对强硬政策的预期有所降温。