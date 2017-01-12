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亚洲 | 2017年 1月 13日 星期五 07:55 BJT

日本数据：12月M3货币供应额较上年同期增长3.4%--央行

路透东京1月13日 - 日本央行周五公布，日本12月M3货币供应额较上年同期增长3.4%。

    下表为货供额数据细目(较上年同期变动初值，单位为百分比，部分前值可能已修正)：
    
                 12月    11月     10月  上年12月
    M2           +4.0    +3.9*   +3.7    +3.1
    M3           +3.4    +3.4    +3.1    +2.5
    广义流动性   +2.1    +1.9    +1.5*   +3.5

    注：* 为修正值。

    参看完整图表，请浏览日本央行网站：
    here 
    (完)
  
 (编译 张涛；审校 张若琪)
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